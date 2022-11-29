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    Bankacılık sektörünün aktifleri ekimde 13,5 trilyon lira

    BDDK, Ekim 2022 dönemine ilişkin aktifleri ve kârının açıklandığı "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayınlandı.
    • 29.11.2022 - 15:02
    • Güncelleme : 29.11.2022 - 15:28
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    Bankacılık sektörünün aktifleri ekimde 13,5 trilyon lira

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü ekim itibarıyla 2021 sonuna kıyasla yüzde 46 artarak 13 trilyon 452 milyar 845 milyon liraya ulaştı.

    Sektörün ekim sonu itibarıyla dönem net kârı 335 milyar 918 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 19,23 seviyesinde gerçekleşti.

    Sektörün aktif toplamı 2021 sonuna göre 4 trilyon 237 milyar 382 milyon lira artış kaydederken, bunun oransal karşılığı yüzde 46 oldu.

    Krediler yüzde 43,5 artış gösterdi

    Bu dönemde, sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler yüzde 43,5 artarak 7 trilyon 35 milyar 46 milyon liraya, menkul değerler toplamı yüzde 50,2 yükselerek 2 trilyon 218 milyar 130 milyon liraya çıktı.

    Kredilerin takibe dönüşüm oranı ekim itibarıyla yüzde 2,23 seviyesinde gerçekleşti.

    mevduat

    Mevduat ekimde, 2021 sonuna göre yüzde 57,4 arttı

    Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat  ekimde, 2021 sonuna göre yüzde 57,4 artarak 8 trilyon 347 milyar 575 milyon liraya yükseldi.


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