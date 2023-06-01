Bankacılık sektörünün kredi hacmi yükseldi BDDK'nın haftalık istatistiklerine göre, 64 milyar 824 milyon lira artışla bankacılık sektörünün kredi hacmi, 9 trilyon 129 milyar liraya çıktı.

AA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından 26 Mayıs itibarıyla haftalık bülten yayınlandı.

Buna göre, sektörün kredi hacmi 26 Mayıs itibarıyla 64 milyar 824 milyon lira arttı.

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, böylelikle 9 trilyon 64 milyar 58 milyon liradan 9 trilyon 128 milyar 882 milyon liraya yükseldi.

Toplam mevduat

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 66 milyar 322 milyon lira azaldı.

Söz konusu haftada yüzde 0,6 azalan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 10 trilyon 299 milyar 69 milyon lira oldu.

Tüketici kredileri 1,3 trilyon lira oldu

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 26 Mayıs itibarıyla 11 milyar 141 milyon lira artışla 1 trilyon 368 milyar 876 milyon liraya yükseldi.

Konut kredisi toplamı 431 milyar 569 milyon lira oldu

Söz konusu kredilerin 431 milyar 569 milyon lirası konut, 79 milyar 365 milyon lirası taşıt ve 857 milyar 942 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Taksitli ticari kredilerin tutarı yükseldi

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 1 milyar 210 milyon lira artarak 1 trilyon 103 milyar 981 milyon liraya yükseldi.

Bireysel kredi kartı alacakları

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da 29 milyar 128 milyon lira artarak 699 milyar 411 milyon lira oldu.

Kredi kartı alacakları taksit durumu

Bireysel kredi kartı alacaklarının 368 milyar 575 milyon lirası taksitli, 330 milyar 836 milyon lirası taksitsiz oldu.

Takipteki alacaklar azaldı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 26 Mayıs itibarıyla bir önceki haftaya göre 209 milyon lira azalarak 168 milyar 277 milyon liraya geriledi.

Söz konusu takipteki alacakların 144 milyar 605 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Yasal öz kaynaklar geriledi

Aynı dönemde bankacılık sistemindeki yasal öz kaynaklar 19 milyar 94 milyon lira azalışla 1 trilyon 910 milyar 985 milyon lira oldu.