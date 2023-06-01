Bankacılık sektörünün kredi hacmi yükseldi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından 26 Mayıs itibarıyla haftalık bülten yayınlandı.
Buna göre, sektörün kredi hacmi 26 Mayıs itibarıyla 64 milyar 824 milyon lira arttı.
Bankacılık sektörünün kredi hacmi, böylelikle 9 trilyon 64 milyar 58 milyon liradan 9 trilyon 128 milyar 882 milyon liraya yükseldi.
Toplam mevduat
Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 66 milyar 322 milyon lira azaldı.
Söz konusu haftada yüzde 0,6 azalan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 10 trilyon 299 milyar 69 milyon lira oldu.
Tüketici kredileri 1,3 trilyon lira oldu
Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 26 Mayıs itibarıyla 11 milyar 141 milyon lira artışla 1 trilyon 368 milyar 876 milyon liraya yükseldi.
Konut kredisi toplamı 431 milyar 569 milyon lira oldu
Söz konusu kredilerin 431 milyar 569 milyon lirası konut, 79 milyar 365 milyon lirası taşıt ve 857 milyar 942 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.
Taksitli ticari kredilerin tutarı yükseldi
Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 1 milyar 210 milyon lira artarak 1 trilyon 103 milyar 981 milyon liraya yükseldi.
Bireysel kredi kartı alacakları
Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da 29 milyar 128 milyon lira artarak 699 milyar 411 milyon lira oldu.
Kredi kartı alacakları taksit durumu
Bireysel kredi kartı alacaklarının 368 milyar 575 milyon lirası taksitli, 330 milyar 836 milyon lirası taksitsiz oldu.
Takipteki alacaklar azaldı
BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 26 Mayıs itibarıyla bir önceki haftaya göre 209 milyon lira azalarak 168 milyar 277 milyon liraya geriledi.
Söz konusu takipteki alacakların 144 milyar 605 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.
Yasal öz kaynaklar geriledi
Aynı dönemde bankacılık sistemindeki yasal öz kaynaklar 19 milyar 94 milyon lira azalışla 1 trilyon 910 milyar 985 milyon lira oldu.