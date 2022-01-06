Bankacılık sektörünün kredi hacminde yükseliş

TCMB haftalık verilerine göre bankacılık sektörünün kredi hacmi yükselerek 4 trilyon 721,3 milyar lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan haftalık para ve banka istatistiklerine göre, bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,26 artarak 736 milyar 809 milyon 998 bin lira oldu.

KREDİ HACMİ 235,6 MİLYAR DOLAR ARTTI

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 31 Aralık ile biten haftada 235 milyar 697 milyon 114 bin lira artarak 4 trilyon 721 milyar 329 milyon 532 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36,06 artış kaydetti.

Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 4,18 artışla 641 milyar 359 milyon 673 bin liraya, kredi kartları bakiyesi de yüzde 2,82 yükselişle 304 milyar 307 milyon 464 bin liraya çıktı.

KREDİLERİN 273,1 MİLYAR LİRASI KONUTA GİTTİ

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 273 milyar 169 milyon 427 bin lirası konut, 8 milyar 569 milyon 354 bin lirası taşıt ve 455 milyar 71 milyon 217 bin lirası diğer kredilerden oluştu.