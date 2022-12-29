Bankacılık sektörünün mevduatı 86,6 milyar lira arttı

Haftalık istatistikler bankacılık mevduatının geldiği noktayı gözler önüne serdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 23 Aralık ile biten haftada ait para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Böylelikle bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 86 milyar 620 milyon 986 bin lira artarak 9 trilyon 89 milyar 645 milyon 299 bin liraya yükseldi.

AA'nın haberine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayınlandı.

TL mevduat arttı

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 3,10 artışla 4 trilyon 629 milyar 63 milyon 476 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 2,13 azalışla 4 trilyon 58 milyar 835 milyon 296 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 229 milyar 281 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 194 milyar 441 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 23 Aralık itibarıyla 5 milyar 37 milyon dolarlık azalış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı yükseldi

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 1,6 artarak 1 trilyon 12 milyar 169 milyon 793 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 1 artışla 874 milyar 55 milyon 933 bin liraya, kredi kartları bakiyesi de yüzde 3,5 yükselişle 617 milyar 245 milyon 869 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 328 milyar 238 milyon 647 bin lirası konut, 36 milyar 203 milyon 593 bin lirası taşıt ve 647 milyar 727 milyon 553 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Toplam kredi hacmi artış gösterdi