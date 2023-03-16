Bankacılık sektörünün mevduatı arttı TCMB, tarafından 10 Mart ile biten haftayı kapsayan haftalık para ve banka istatistikleri yayınlandı.

Her hafta perşembe günleri yakından takip edilen istatistikler artış yönünde hareket etmeyi sürdürüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) istatistiklerine göre bankacılık sektörün mevduatı 129,6 milyar lira artarak, 9 trilyon 910,6 milyar lira, kredi hacmi ise 7 trilyon 875,3 milyar liraya çıktı.

Bankalardaki TL cinsi mevduat arttı

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,5 artışla 5 trilyon 542 milyar 460 milyon 674 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,8 artarak 3 trilyon 985 milyar 760 milyon 103 bin lira oldu.

Toplam YP mevduatı yükseldi

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 221 milyar 34 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 187,6 milyar doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatı artış gösterdi

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 10 Mart itibarıyla 1 milyar 179 milyon dolarlık artış görüldü.

Tüketici kredileri yükseldi

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 2 artarak 1 trilyon 165 milyar 901 milyon 185 bin lira oldu.

Taksitli ticari kredi miktarı arttı

Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 1,1 artışla 897 milyar 862 milyon 872 bin liraya, kredi kartları bakiyesi de yüzde 0,7 yükselişle 748 milyar 884 milyon 549 bin liraya çıktı.

Tüketici kredileri dağılımı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 342 milyar 90 milyon 309 bin lirası konut, 46 milyar 412 milyon 18 bin lirası taşıt ve 777 milyar 398 milyon 858 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Kredi hacmi artış yaşadı

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 10 Mart ile biten haftada 78 milyar 975 milyon 303 bin lira artarak 7 trilyon 875 milyar 304 milyon 616 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52,4 artış kaydetti.