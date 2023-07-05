Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı TCMB'nin yayınladığı verilere göre, bankacılık sektörünün hareketleri belirlenmiş oldu. Bankalardaki TL mevduat azalırken, tüketici ve taksitli krediler ise artış gösterdi.

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 23 Haziran ile biten haftaya ait para ve banka istatistikleri yayınlandı.

Bu istatistiklere göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil), 23 Haziran ile biten haftada 39 milyar 736 milyon 334 bin lira azalarak 11 trilyon 620 milyar 21 milyon 196 bin liraya geriledi.

Sektörün kredi hacmi ise 9 trilyon 489,2 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

Bankalardaki TL cinsi mevduat arttı

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,8 artışla 6 trilyon 583 milyar 137 milyon 748 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 4,4 azalarak 4 trilyon 515 milyar 143 milyon 874 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 202 milyar 82 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 168 milyar doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin hesaplarındaki döviz azaldı

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 23 Haziran itibarıyla 7 milyar 467 milyon dolarlık azalış görüldü.

Tüketici kredileri yükseldi

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,5 artarak 1 trilyon 305 milyar 581 milyon 300 bin lira oldu.

Taksitli ticari kredi miktarı arttı

Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 1,4 artışla 1 trilyon 67 milyar 804 milyon 147 bin liraya, kredi kartları bakiyesi de yüzde 2,8 yükselişle 1 trilyon 76 milyar 580 milyon 476 bin liraya çıktı.

Kredilerin dağılımı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 399 milyar 365 milyon 781 bin lirası konut, 64 milyar 826 milyon 261 bin lirası taşıt ve 841 milyar 389 milyon 258 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Toplam kredi hacmi artış gösterdi

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 23 Haziran ile biten haftada, 187 milyar 715 milyon 205 bin lira artarak 9 trilyon 489 milyar 170 milyon 562 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54,7 artış kaydetti.