Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta 51.8 milyar lira arttı

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayınlandı. Yayınlanan istatistikler sektörün mevduatında artışa işaret etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 13 Ağustos haftasında 51 milyar 800 milyon lira artarak 4 trilyon 95 milyar 400 bin liraya yükseldi.

BANKALARDAKİ TL CİNSİ MEVDUAT YÜZDE 2,20 ARTTI

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,20 artarak 1 trilyon 785 milyar 199 milyon 751 bin liraya, yabancı para (YP) cinsinden mevduat da yüzde 1,02 yükselerek 2 trilyon 171 milyar 513 milyon 579 bin liraya çıktı.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 261 milyar 539 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 232 milyar 247 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 13 Ağustos itibarıyla 849 milyon dolarlık azalış kaydedildi.

TÜKETİCİ KREDİLERİ YÜZDE 0,65 YÜKSELDİ

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,65 artarak 682 milyar 646 milyon 663 bin lira oldu.

Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,28 azalışla 556 milyar 951 milyon 776 bin liraya, kredi kartları bakiyesi yüzde 1,29 yükselişle 248 milyar 947 bin liraya çıktı.

TÜKETİCİ KREDİLERİNİN 255.5 MİLYAR LİRASI KONUT KREDİSİ OLDU

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 255 milyar 59 milyon 973 bin lirası konut, 9 milyar 890 milyon 281 bin lirası taşıt ve 417 milyar 696 milyon 409 bin lirası diğer kredilerden oluştu.