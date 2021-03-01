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    Bankacılık sektörünün ocak ayı aktifleri 6 trilyon lira oldu

    Ocak sonu itibarıyla sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler 3 trilyon 554 milyar 598 milyon lira, menkul değerler ise 1 trilyon 14 milyar 566 milyon lira olarak açıklandı.
    • AA
    • 01.03.2021 - 15:29
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    Bankacılık sektörünün ocak ayı aktifleri 6 trilyon lira oldu

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından, ocak ayına ilişkin yayınlanan "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporuna göre, ocakta bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 6 trilyon 44 milyar 937 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2020 sonuna göre 61 milyar 479 milyon lira azalış kaydetti.

    Bu dönemde sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler 3 trilyon 554 milyar 598 milyon lira, menkul değerler 1 trilyon 14 milyar 566 milyon lira oldu. Geçen yılın sonuna göre sektörün aktif büyüklüğü yüzde 1, krediler toplamı yüzde 0,6 ve menkul değerler toplamı ise yüzde 0,8 geriledi.

    KREDİLERİN TAKİBE DÖNÜŞÜM ORANI YÜZDE 4,08

    Ocakta kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 4,08 olarak kayıtlara geçti.

    Bankacılık sektörünün ocak ayı aktifleri 6 trilyon lira oldu #1

    SEKTÖRÜN NET KARI 4 MİLYAR 341 MİLYON LİRA

    Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, ocakta, 2020 sonuna göre yüzde 1,1 azalarak 3 trilyon 418 milyar 592 milyon liraya düştü.

    Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 0,9 artışla 604 milyar 717 milyon liraya çıktı. Sektörün ocak sonu itibarıyla dönem net karı 4 milyar 341 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 18,37 seviyesinde gerçekleşti.

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