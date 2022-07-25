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    Bankacılık, sigortacılık ve sermaye piyasaları bugün masaya yatırılıyor

    Finansal İstikrar Komitesi'nin; bankacılık, sigortacılık ve sermaye piyasaları sorunlarını masaya yatırmak üzere bugün saat 16.00'da toplanacağı duyuruldu.
    • 25.07.2022 - 12:58
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 16:03
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    Bankacılık, sigortacılık ve sermaye piyasaları bugün masaya yatırılıyor

    Dünyada yaşanan ekonomik dalgalanmalara karşı oluşturulan ve başkanlığını Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin yaptığı Finansal İstikrar Komitesi'nin toplantıları devam ediyor.

    Finansal İstikrar Komitesi'nin 5'inci toplantısı, bugün Bakan Nebati başkanlığında İstanbul'da gerçekleştirilecek.

    Saat 16.00'daki toplantıda, küresel ve yerel düzeydeki son gelişmelerin Türkiye'nin finansal sistemi üzerindeki etkileri ele alınacak.

    Yeni politika adımları görüşülecek

    Toplantıda bankacılık, sigortacılık ve sermaye piyasaları sektörlerinin genel durumları irdelenecek ve gelecek döneme ilişkin yeni politika adımları istişare edilecek.

    Finansal hizmetler


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