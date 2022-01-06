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    Bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları arttı

    BDDK haftalık verilerine göre, 31 Aralık itibarıyla bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 3 milyar 92 milyon lira artarak 934 milyar 271 milyon lira oldu.
    • AA
    • 06.01.2022 - 16:34
    • Güncelleme : 06.01.2022 - 16:41
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    Bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları arttı

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 31 Aralık itibarıyla bir önceki haftaya göre 2 milyar 371 milyon lira artarak 159 milyar 800 milyon liraya yükseldi.

    Söz konusu takipteki alacakların 123 milyar 506 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı. Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 3 milyar 92 milyon lira artarak 934 milyar 271 milyon lira oldu.

    BANKACILIK KREDİ HACMİ ARTTI

    BDDK tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 31 Aralık itibarıyla 263 milyar 965 milyon lira artarak 4 trilyon 900 milyar lira oldu

    Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 435 milyar 120 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 8,9 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 5 trilyon 303 milyar 495 milyon lira oldu.

    Bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları arttı #1

    BİREYSEL KREDİ KARTI ALACAKLARI YÜKSELDİ

    Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 3,1 yükselerek 209 milyar 948 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 86 milyar 478 milyon lirası taksitli, 123 milyar 469 milyon lirası taksitsiz oldu.


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