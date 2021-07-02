Bankalar 3. çeyrekte fonlama koşullarında gevşeme bekliyor

Merkez Bankası, Banka Kredileri Eğilim Anketi'nde, bankaların yılın 3. çeyreğinde yurt içi ve dışı fonlama koşullarında gevşeme beklediği belirtildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bankaların 2021 yılının 2. çeyreğine ilişkin değerlendirmeleri ile 3. çeyreğine ilişkin beklentilerini içeren "Banka Kredileri Eğilim Anketi" yayınlandı.

2. ÇEYREKTE İŞLETME KREDİLERİNDE STANDARTLAR AYNIYDI

Ankete göre, 2. çeyrekte bankalar, genel olarak işletmelere kullandırdıkları kredilere uyguladıkları standartları temelde aynı bıraktı. Alt kırılımlar incelendiğinde, küçük ve orta ölçekli işletmelere verilen uzun vadeli ve yabancı para cinsinden açılan kredilerde sıkılaşma olduğu gözlendi. Bireysel krediler için de standartların tüm kredi türlerinde aynı kaldığı görüldü.

3. ÇEYREKTE BİREYSEL KREDİLERİNİN STANDARTLARI İŞLETMELERLE AYNI OLACAK

Bu yılın 3. çeyreği için bankaların beklentisi, genel olarak işletme kredilerine uygulanan standartların temelde aynı bırakılacağı yönünde oluştu. Bireysel kredilerde ise tüm kredi türlerinde standartların temelde aynı kalması öngörülüyor.

2. ÇEYREKTE TÜM İŞLETME KREDİ TÜRLERİ İÇİN TALEPTE ARTIŞ YAŞANDI

Anket sonuçları, kredi talebi açısından incelendiğinde, 2021'in 2. çeyreğinde tüm işletme kredi türleri için talepte artış olduğu gözlendi. Bireysel kredi türlerinde konut ve diğer bireysel kredi taleplerinde bir önceki dönemin aksine talepte artış olduğu, taşıt kredilerinde ise talebin temelde aynı kaldığı görüldü.

Bu yılın 3. çeyreğinde, yabancı para cinsinden açılan krediler hariç tüm işletme kredi türlerinde talebin artması bekleniyor. Bireysel kredilere ilişkin beklentiler ise konut ve diğer bireysel kredi türlerinde talebin artmaya devam edeceği, taşıt kredilerinde ise talebin temelde aynı kalacağı yönünde oluştu.

3. ÇEYREKTE YURT İÇİ VE DIŞI FONLAMA KOŞULLARINDA GEVŞEME BEKLENTİSİ HAKİM

Bankaların fon sağlama imkanlarının gelişimi incelendiğinde, yılın 2. çeyreğinde yurt içi fonlama koşullarının sıkılaşmaya, yurt dışı fonlama koşullarının ise az da olsa gevşemeye devam ettiği görüldü. Bu kapsamda 2021'in 3. çeyreğinde yurt içi ve dışı fonlama koşullarında gevşeme olması bekleniyor.