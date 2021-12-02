Bankalar, engelli müşterilerinin erişmesini kolaylaştırıyor

TBB Başkanı Çakar, engelli müşterilerinin bankacılık hizmetlerinden daha kolay yararlanabilmesi için yapılan hizmetleri gündeme getirdi.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, engelli müşterilerin bankacılık hizmetlerine erişimlerinin iyileştirilmesine yönelik çalışmaları aktardı.

KURUMUN BÜNYESİNDE KONU İLE İLGİLİ ÇALIŞMA GRUBU VAR

TBB çatısı altında bu konuya odaklanmış bir çalışma grubu ve görevlendirilmiş bir bölüm bulunduğunu ifade eden Çakar, banka temsilcileriyle bu çalışma grubunda, engelli vatandaşlar ve ilgili derneklerden kendilerine ulaştırılan talepleri titizlikle değerlendirerek çözümler üretilmesi hususunda ortak çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

ŞİFRE BELİRLEME İŞLEMLERİ ATM'LERDEN DE YAPILACAK

İşitme engelli müşteriler özelinde daha etkin iletişim kurulabilmesi amacıyla bankaların çalışanlarına yönelik işaret dili eğitimi verildiğini aktaran Çakar, bazı bankaların işitme engellilerin kayıp, çalıntı kart işlemleri ve diğer konularda uzaktan destek alabilmesi amacıyla canlı ve görüntülü destek uygulamalarının bulunduğunu, alınan talep doğrultusunda işitme engelliler için banka kartı şifre belirlemesi işleminin telefon yerine artık ATM’lerden yapılabildiğini bildirdi.

ATM'LERE ERİŞİM VE KULLANIM ÖZELLEŞTİRİLDİ

Alpaslan Çakar, görme engelliler için ATM’lerin çevrelerinde kabartmalı zemin yönlendirmelerinin yapıldığını aktararak, "ATM ekranlarına uyarılar, yönergeler, müşterinin girdilerine ilişkin istenilen onay, hata mesajları gibi bilgilerin sağlanmasına yönelik sesli menü fonksiyonları eklendi. ATM’lerin birçoğunda sesli menü, kulaklık girişi veya telefon ahizesi bulunuyor. Kullanıcı isterse işlemini ATM ekranını kapalı konuma getirme seçeneğiyle yapabiliyor. Böylece çevresindekiler işlemlerini takip edemiyor.” değerlendirmesinde bulundu.

"HER 100 ATM’DEN EN AZ İKİ TANESİ ORTOPEDİK ENGELLİ MÜŞTERİLERİN KULLANIMINA UYGUN"

Çakar, "Bankalar, her 100 ATM’sinden asgari iki tanesini ortopedik engelli müşterilerin kullanımına uygun hale getirdi." ifadelerini kullandı.

"ENGELLİ MÜŞTERİLERİN BANKACILIK HİZMETLERİNE ERİŞİMLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİNE DEVAM EDECEĞİZ"

Çakar, “Engelli müşterilerin bankacılık hizmetlerine erişimlerinin iyileştirilmesine, hizmet ve ürünleri kullanırken karşılaştıkları sorunların en aza indirilmesine yönelik çalışmaları konunun tüm taraflarıyla iş birliği içinde sürdürmeye devam edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.