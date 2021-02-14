Bankalar geçen yıl tüm zamanların en yüksek kârına ulaştı

Bankalar geçen yıl tüm zamanların en yüksek kârına ulaştı

BDDK, bankacılık sektörünün kârının, 2020'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 22,3 artarak 59 milyar 973 milyon liraya yükseldiğini açıkladı.

Türk bankacılık sektörü, koronavirüs salgınının yoğun olarak yaşandığı 2020'de yaklaşık 60 milyar lira ile tüm zamanların en yüksek yıllık kârını elde etti.

59.9 MİLYAR LİRA KÂR

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörü, geçen yıl 59 milyar 973 milyon lira net dönem kârına ulaştı.

ARTIŞ YÜZDE 22,3

2019 yılı ile karşılaştırıldığında kârdaki artış yüzde 22,3'e işaret etti. Böylece tüm zamanların en yüksek yıllık kârına ulaşıldı. Türk bankacılık sektörü, 2019'da 49 milyar 43 milyon lira kâr elde etmişti.

Koronavirüs salgınının etkisiyle aylık bazda değerlendirildiğinde, sektörün kârında dalgalı bir seyir gözlendi.

Geçen yılın aralık ayında sektörün kârı, 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 7,2 artarak 2 milyar 700 milyon liraya yükseldi. Sektör, aralıkta 2020'nin en düşük ikinci aylık kârını elde etti.

BANKALARIN FAİZ GELİRİ YÜZDE 0,7 ARTTI

Verilere göre, bankaların geçen yıl elde ettiği toplam faiz geliri 2019'a göre yüzde 0,7 arttı. Aralık sonu itibarıyla 423 milyar 500 milyon lira olan bankaların faiz geliri, 2019 yılında 420 milyar 500 milyon dolar düzeyinde bulunuyordu.

Bankalar, 12 aylık dönemde kredilerden 308 milyar 100 milyon lira faiz geliri sağladı. Söz konusu gelirin 72 milyar 100 milyon lirası tüketici kredilerinden, 10 milyar 500 milyon lirası kredi kartlarından, 36 milyar lirası taksitli ticari kredilerden ve 189 milyar 500 milyon lirası diğer kredilerden alınan faizlerden oluştu.

BANKALARIN FAİZ GİDERİ YÜZDE 19,2 DÜŞTÜ

Sektörün toplam faiz gideri, 12 ayda 2019'a göre yüzde 19,2 azalarak 208 milyar 700 milyon liraya geriledi. 2019 yılında bankaların faiz gideri toplamı 258 milyar 200 milyon lira düzeyinde gerçekleşmişti.

Geçen yıl bankaların mevduata ödediği faiz, yüzde 29,6 azalarak 123 milyar liraya düştü. Toplam faiz giderlerinin yüzde 59'u mevduata ve yüzde 10,9'u bankalara verilen faizlerden oluştu.

Bankaların net faiz geliri, aralık sonu itibarıyla 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 32,3 artarak 214 milyar 800 milyon lira oldu.