Bankalar tüm zamanların en yüksek 9 aylık kârını açıklandı

Bankalar tüm zamanların en yüksek 9 aylık kârını açıklandı

BDDK, Türk bankacılık sektörünün kârının, bu yılın 9 ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 28,8 artarak 46 milyar 254 milyon liraya yükseldiğini belirtti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörü, yılın 9 ayında 46 milyar 254 milyon lira net dönem kârına ulaştı.

9 AYDA YÜZDE 28,8 KÂR

Türk bankacılık sektörü, geçen yılın 9 aylık döneminde 35 milyar 925 milyon lira kâr elde etmişti. Geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında kârlılıktaki artış yüzde 28,8'e işaret etti.

AYLIK BAZDA DALGALI BİR ŞEYİR İZLENDİ

Koronavirüs salgınının etkisiyle aylık bazda değerlendirildiğinde, sektörün kârında dalgalı bir seyir gözlendi. Eylül ayında sektörün kârı, 2019'un aynı ayına kıyasla yüzde 7,1 artarak 3 milyar 100 milyon liradan 3 milyar 305 milyon liraya yükseldi. Sektör, eylülde bu yılın en düşük ikinci aylık kârını elde etti.

KREDİLERDEN ALINAN FAİZ 225 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Verilere göre, bankaların 9 ayda elde ettiği toplam faiz geliri, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 4,9 azaldı. Eylül sonu itibarıyla 304 milyar 500 milyon lira olan bankaların faiz geliri, geçen yılın aynı döneminde 320 milyar 400 milyon dolar düzeyinde bulunuyordu. Bankalar, ocak-eylül döneminde kredilerden 225 milyar 600 milyon lira faiz geliri sağladı.

Söz konusu gelirin 52 milyar lirası tüketici kredilerinden, 7 milyar 500 milyon lirası kredi kartlarından, 26 milyar 500 milyon lirası taksitli ticari kredilerden ve 139 milyar 500 milyon lirası diğer kredilerden alınan faizlerden oluştu.

BANKALARIN FAİZ GİDERİ AZALDI

Sektörün toplam faiz gideri, 9 ayda 2019'un aynı dönemine göre yüzde 32,7 azalarak 138 milyar 900 milyon liraya geriledi. Geçen yılın 9 ayında bankaların faiz gideri toplamı 206 milyar 500 milyon lira düzeyinde gerçekleşmişti.

Bu yılın 9 ayında bankaların mevduata ödediği faiz, yüzde 41,9 azalarak 81 milyar 700 milyon liraya düştü. Toplam faiz giderlerinin yüzde 59'u mevduata ve yüzde 11,9'u bankalara verilen faizlerden oluştu.

Bankaların net faiz geliri, eylül sonu itibarıyla 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 45,4 artarak 165 milyar 600 milyon lira oldu.

BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SON 5 YILDA OCAK-EYLÜL DÖNEMLERİNDE ELDE ETTİĞİ DÖNEM NET KÂRI (MİLYON TL) ŞÖYLE:

Dönem Net kâr

Eylül 2016 28.903

Eylül 2017 37.180

Eylül 2018 41.323

Eylül 2019 35.925

Eylül 2020 46.254