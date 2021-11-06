Bankalardan tüm zamanların en yüksek 9 aylık kârı açıklandı

Bankalardan tüm zamanların en yüksek 9 aylık kârı açıklandı

BDDK tarafından Türk bankacılık sektörünün, bu yılın ocak-eylül döneminde 56 milyar 981 lira ile tüm zamanların en yüksek 9 aylık kârının elde edildiğini belirtildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörü, yılın 9 ayında 56 milyar 981 milyon lira net dönem kârına ulaştı.

Geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında karlılıktaki artış yüzde 22,7'ye işaret etti. Böylece tüm zamanların en yüksek 9 aylık kârına ulaşıldı. Türk bankacılık sektörü, geçen yılın 9 aylık döneminde 46 milyar 444 milyon lira kâr sağlamıştı.

Eylül ayında sektörün kârı, 2020'nin aynı ayına kıyasla yüzde 143,9 artarak 3 milyar 495 liradan 8 milyar 524 milyon liraya yükseldi. Sektör, tarihin en yüksek eylül ayı karını elde etti.

KREDİLERDEN ALINAN FAİZ 307 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Verilere göre, bankaların 9 ayda elde ettiği toplam faiz geliri, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 41,5 arttı. Eylül sonu itibarıyla 430,9 milyar lira olan bankaların faiz geliri, geçen yılın aynı döneminde 304,5 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu.

OCAK-EYLÜL DÖNEMİNDE KREDİLERDEN 307,9 MİLYAR LİRA FAİZ GELİRİ

Bankalar, ocak-eylül döneminde kredilerden 307,9 milyar lira faiz geliri sağladı. Söz konusu gelirin 69,3 milyar lirası tüketici kredilerinden, 15,5 milyar lirası kredi kartlarından, 33,2 milyar lirası taksitli ticari kredilerden ve 189,9 milyar lirası diğer kredilerden alınan faizlerden oluştu.

BANKALARIN FAİZ GİDERİ YÜZDE 96,8 ARTTI

Sektörün toplam faiz gideri, 9 ayda 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 96,8 artarak 273,4 milyar liraya yükseldi. Geçen yılın 9 ayında bankaların faiz gideri toplamı 138,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşmişti.

Bu yılın 9 ayında bankaların mevduata ödediği faiz, yüzde 111,5 artışla 172,9 milyar liraya çıktı. Toplam faiz giderlerinin yüzde 63,2'si mevduata ve yüzde 7,9'u bankalara verilen faizlerden oluştu.

Bankaların net faiz geliri, eylül sonu itibarıyla 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 4,9 azalarak 157,5 milyar lira oldu.

SERMAYE YETERLİLİK RASYOSU YÜZDE 17,30 SEVİYESİNDE

Eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin yıllık bazda yüzde 19,58 artış gösterdiğini hatırlatan analistler, sektörün sermaye yeterlilik rasyosunun ise yüzde 17,30 seviyesinde bulunduğunu ifade etti.