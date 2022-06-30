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- Bankaların döviz yükümlülükleri için menkul kıymet değerini TCMB hesaplayacak
Bankaların döviz yükümlülükleri için menkul kıymet değerini TCMB hesaplayacak
- 30.06.2022 - 09:10
Bankaların yabancı para yükümlülüklerine karşılık Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nezdinde umumi disponibilite yani kullanılabilirlik kapsamında bulunduracağı TL cinsinden menkul kıymet tesisinde menkul kıymetlerin değeri TCMB tarafından hesaplanacak.
Mevcut tebliğe yeni bir fıkra eklendi
Merkez Bankası'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan ve yabancı para yükümlülükler için TL cinsinden menkul kıymet tesisi hakkında tebliğle, bu tebliğin 7. maddesine bir fıkra eklendi.
Usul ve esasları Merkez Bankası belirleyecek
Reuters'in haberine göre, eklenen hüküm uyarınca, söz konusu menkul kıymetlerin tesiste dikkate alınacak değeri Merkez Bankası'nca belirlenecek usul ve esaslara göre hesaplanacak.
Merkez Bankası'nda yüzde 3 oranında menkul kıymet tesisi yükümlülüğü
Tebliğle, bankalar, mevduat ve katılım fonlarının vadeleri ve türleri hakkında tebliğ kapsamındaki resmî kuruluşlar ve Kamu Haznedarlığı yönetmeliği kapsamındaki kurumların, yabancı para yükümlülüklerine karşılık Merkez Bankası'nda yüzde 3 oranında menkul kıymet tesisi yükümlülükleri bulunuyor.