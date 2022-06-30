Bankaların döviz yükümlülükleri için menkul kıymet değerini TCMB hesaplayacak

Bankaların döviz yükümlülükler için menkul kıymet tesisinde menkul kıymetlerin değerinin Merkez Bankası tarafından hesaplanacağı kararı yürürlüğe girdi.

Bankaların yabancı para yükümlülüklerine karşılık Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nezdinde umumi disponibilite yani kullanılabilirlik kapsamında bulunduracağı TL cinsinden menkul kıymet tesisinde menkul kıymetlerin değeri TCMB tarafından hesaplanacak.

Mevcut tebliğe yeni bir fıkra eklendi

Merkez Bankası'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan ve yabancı para yükümlülükler için TL cinsinden menkul kıymet tesisi hakkında tebliğle, bu tebliğin 7. maddesine bir fıkra eklendi.

Usul ve esasları Merkez Bankası belirleyecek

Reuters'in haberine göre, eklenen hüküm uyarınca, söz konusu menkul kıymetlerin tesiste dikkate alınacak değeri Merkez Bankası'nca belirlenecek usul ve esaslara göre hesaplanacak.

Merkez Bankası'nda yüzde 3 oranında menkul kıymet tesisi yükümlülüğü

Tebliğle, bankalar, mevduat ve katılım fonlarının vadeleri ve türleri hakkında tebliğ kapsamındaki resmî kuruluşlar ve Kamu Haznedarlığı yönetmeliği kapsamındaki kurumların, yabancı para yükümlülüklerine karşılık Merkez Bankası'nda yüzde 3 oranında menkul kıymet tesisi yükümlülükleri bulunuyor.