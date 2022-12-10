Bankaların dövizleri öz kaynaklarının yüzde 5'ini aşamayacak

BDDK, bankaların net döviz pozisyonunun öz kaynaklarının yüzde 5'ini aşamayacağına karar verdi.

Bankaların yabancı para net pozisyonunun öz kaynağa oranı alınarak hesaplanan standart oran aşağı yönlü revize edildi.

Bankaların net döviz pozisyonunun öz kaynağa oranına daha yakın hesaplama yapılması hedefleniyor.



Üst sınır yüzde 20'den yüzde 5'e çekildi



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK) yapılan düzenlemeyle, bankaların net döviz pozisyonunun öz kaynakları içindeki payına ilişkin üst sınır yüzde 20'den yüzde 5'e indirildi.

Resmi Gazete'de yayınlandı

BDDK tarafından "Yabancı Para Net Genel Pozisyon/Özkaynak Standart Oranının Bankalarca Konsolide ve Konsolide Olmayan Bazda Hesaplanması ve Uygulanması Hakkında Yönetmelik"te yapılan değişiklikler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Değişiklikler kapsamında, bankaların yabancı para net pozisyonunun öz kaynağa oranı alınarak hesaplanan standart oran aşağı yönlü revize edildi.

Söz konusu değişiklik, 9 Ocak 2023'ten itibaren yürürlükte olacak.

BDDK'ya yetki

AA'nınhaberine göre, öte yandan, yapılan değişiklikle kurula, standart oranları, bu yönde alınacak karar tarihi itibarıyla 4 katına kadar artırma veya en erken bu yönde alınacak karar tarihini müteakip 1 ay sonra yürürlüğe girecek şekilde 4'te 1'ine kadar indirme yetkisi tanındı.