Bankaların net döviz pozisyonunun öz kaynakları içindeki payının üst sınırı yüzde 10'a çıktı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yeni bir karar alarak bankaların net döviz pozisyonunun öz kaynakları içindeki payında üst sınırını yüzde 5'ten yüzde 10'a çıkardı.
BDDK açıklama yaptı
BDDK'nın yaptığı açıklamaya göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, bugün tarihli kararı kapsamında, bankaların mutlak değeri daha önce azami yüzde 5 olarak belirlenen yabancı para net genel pozisyon/öz kaynak standart oranı ile konsolide finansal tablolar esas alınarak hesaplanan yabancı para net genel pozisyon/öz kaynak standart oranının yüzde 10'a çıkarılmasına karar verdi.
Üst sınır aralıkta yüzde 20'den yüzde 5'e çekilmişti
BDDK, aralık ayında bankaların net döviz pozisyonunun öz kaynakları içindeki payına ilişkin üst sınırı yüzde 20'den yüzde 5'e çekmişti.