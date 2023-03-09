Bankaların net döviz pozisyonunun öz kaynakları içindeki payının üst sınırı yüzde 10'a çıktı BDDK, bankaların net döviz pozisyonunun öz kaynakları içindeki payında üst sınırını daha önce yüzde 20'den yüzde 5'e düşürürken, bugün aldığı bir kararla yüzde 5'ten yüzde 10'a çıkardı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yeni bir karar alarak bankaların net döviz pozisyonunun öz kaynakları içindeki payında üst sınırını yüzde 5'ten yüzde 10'a çıkardı.

BDDK açıklama yaptı

BDDK'nın yaptığı açıklamaya göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, bugün tarihli kararı kapsamında, bankaların mutlak değeri daha önce azami yüzde 5 olarak belirlenen yabancı para net genel pozisyon/öz kaynak standart oranı ile konsolide finansal tablolar esas alınarak hesaplanan yabancı para net genel pozisyon/öz kaynak standart oranının yüzde 10'a çıkarılmasına karar verdi.

Üst sınır aralıkta yüzde 20'den yüzde 5'e çekilmişti

BDDK, aralık ayında bankaların net döviz pozisyonunun öz kaynakları içindeki payına ilişkin üst sınırı yüzde 20'den yüzde 5'e çekmişti.