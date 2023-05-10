Barbaros Hayreddin Paşa gemisi ile Doğu Karadeniz'de petrol aranıyor Batı Karadeniz'deki doğalgaz rezervinin karaya çıkartılma çalışmaları sürerken, Barbaros Hayreddin Paşa sismik arama gemisi aynı zamanda Doğu Karadeniz’de, Ordu-Samsun açıklarında faaliyet gösteriyor.

AA

Enerjide dışa bağımlılığın giderilmesi için kaynak arayışlarına hız verildi.

Türkiye, uzun yıllardır karada petrol arama ve üretim çalışmaları yaparken, denizlerde de doğalgaz ve petrol arama faaliyetlerine ağırlık vermeye başladı.

Türkiye, Batı Karadeniz'deki doğalgaz keşfinin ardından Doğu Karadeniz'de de petrol için sismik arama çalışmaları yürütüyor.

Barbaros Hayreddin Paşa sismik arama gemisi Doğu Karadeniz'de

Uluslararası gemi takip verilerine göre, Barbaros Hayreddin Paşa sismik arama gemisi, şimdi Doğu Karadeniz’de, Ordu-Samsun açıklarında faaliyet gösteriyor.

Bölgede 7 Nisan’dan bu yana faaliyet gösteren Barbaros Hayreddin Paşa’nın belli bir süre daha sismik çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor.

Sismik araştırma yerli imkanlarla yürütülüyor

Türkiye'nin deniz araştırma, arama ve işletme ruhsat alanlarında sismik veri toplama projeleri sürüyor. Daha önce hizmet alımı şeklinde gerçekleşen bu faaliyet, 2012'nin sonunda Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) envanterine katılan Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisi sayesinde yerli imkanlarla yürütülüyor.

Barbaros, denizin 8 bin metre altındaki jeolojik yapıları inceleyebiliyor

31 Aralık 2012'de 130 milyon dolara satın alınan Barbaros Hayreddin Paşa gemisi, denizin 8 bin metre altındaki jeolojik yapıları inceleyebiliyor, iki ve üç boyutlu sismik veri toplayabiliyor.

Yön ve pozisyon tayini uydu haberleşmesiyle otomatik olarak yapılıyor

Brüt 4 bin 711 ton ağırlığındaki gemi, yön ve pozisyon tayinini uydu haberleşmesiyle otomatik olarak yapabiliyor. Uzunluğu 84, genişliği 21,6 metre olan gemide bir helikopter pisti bulunuyor.

Buzullarda çalışma özelliğine sahip

Buzullarda çalışma özelliğine de sahip gemi, dizel itici gücüyle çalışıyor. Barbaros Hayreddin Paşa, sismik ses kaynağı, yüksek özellikli katalitik çeviricileri, çift gövdesi ve su temizleme sistemleriyle benzerleriyle kıyaslandığında en çevreci gemilerden biri olarak nitelendiriliyor.

Bakan Dönmez, Doğu Karadeniz’de petrol ihtimaline dikkati çekti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in 20 Nisan'da Doğu Karadeniz’de petrol beklentisinin olduğu açıklamaları sonrası, dikkatler bu bölgeye yoğunlaştı.

Dönmez, Batı Karadeniz doğalgazının sisteme verilmesi sonrasında Orta ve Doğu Karadeniz'de arama faaliyetlerine ağırlık vereceklerini ve Doğu Karadeniz'de petrol keşfini beklediklerini söylemişti.

Eskişehir'de 8 Mayıs'ta gazetecilere açıklamalarda bulunan Dönmez, şu ifadeleri kullanmıştı:

Şimdi biz Karadeniz'i batıdan doğuya karış karış arıyoruz. Bir taraftan sismik araştırma gemilerimiz önce ön etütleri, jeolojik etütleri yapıyorlar. Muhtemelen bu yıl içerisinde Ordu açıklarında keşif amaçlı yeni bir sondaj yapabiliriz. Yine Doğu Karadeniz'de Rize açıklarında da petrol potansiyeli içeren bazı lokasyonlarımız var. Orada da yine bir sondaj yapabiliriz.

Gabar'daki yeni keşifle Türkiye'nin günlük petrol üretiminin 180 bin varile yükselmesi bekleniyor

Son yıllarda enerji alanında dev projelere imza atan Türkiye, Gabar'daki yeni keşifle enerjide tam bağımsız bir ülke olma hedefine bir adım daha yaklaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl aralıkta Gabar Dağı'nda 150 milyon varillik net petrol rezervine sahip saha keşfedildiğini açıklamıştı. Söz konusu keşifle, Türkiye'nin üretilebilir petrol rezerv miktarı 450 milyon varilden 600 milyon varile çıkmıştı.

Erdoğan geçen hafta da Gabar'daki Şehit Aybüke Yalçın Sahası'nda günlük 100 bin varil petrol üretim kapasitesine sahip keşif yapıldığını duyurmuştu. TPAO, Şehit Aybüke Yalçın Sahası'ndaki yeni keşfin toplam yerinde petrol rezerv miktarını yaklaşık 1 milyar varil, piyasa değerini ise 75-80 milyar dolar olarak tahmin edildiğini açıklamıştı.

Türkiye'nin petrol üretimi 180 bin varile çıkartılacak

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye'nin günlük petrol üretimi 2022 sonu itibarıyla 80 bin varile ulaştı. Şehit Aybüke Yalçın Sahası'ndan yapılacak günlük 100 bin varillik ilave üretimle Türkiye'nin petrol üretiminin 180 bin varile çıkarılması hedefleniyor.