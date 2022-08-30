Bartın’da kömür üretimi 2 bin 500 kişiye istihdam sağlayacak

Bartın'da açılacak yeni kömür ocakları ile türkiye ekonomisine gelir ve bölge gençlerine iş olanağı sağlanmış olacak.

Dünyada enerji kaynakları artırılmaya çalışıyorken, Türkiye'de kömür üretimi konusunda teknik altyapısını güçlendirmek adına önemli bir adım daha attı.

Türkiye Taş Kömürleri Genel Müdürlüğü tarafından Amasra-B sahasının özel bir şirkete kiralanmasının ardından bölgede 600 milyon dolar tutarında yatırım yapan şirket yerli kömür üretiminde tam mekanize sistem kullanacak.

Kömür çıkartılması için teknik altyapı hazırlanıyor

Üretimleri 215 milyon euroya mal olan ve 12 bin ton ağırlığındaki mekanizasyon ekipmanlarını taşıyan gemi Bartın Limanı'na demirledi.

Bartın'da yerli kömür çalışmaları- VİDEO

İlk etapta yıllık 5 milyon ton kömür üretecek

İHA'nın haberine göre, 650 tırla Amasra’ya nakledilecek ekipmanların yeraltındaki galerilere kurulumunun ardından ilk etapta yıllık 5 milyon ton kömür üretecek şirket 2 bin 500 kişiye de istihdam sağlayacak.

"Zonguldak ve Bartın, Türkiye taşkömürü rezervini karşılayan iki il"

Yerli kömür üretiminde kullanılacak mekanizasyon sistemlerinin tırlara yüklendiği Bartın Limanında incelemelerde bulunan yetkililer, “Zonguldak ve Bartınımız Türkiye taşkömürü rezervini karşılayan iki ilimiz. Türkiye’nin kesin tespit edilen toplam 1,5 milyar ton kömür rezervi var. Bunun 1 milyar tonu Zonguldak sınırlarında, 500 milyon tonu da Bartın-Amasra çevresinde. Biliyorsunuz Amasra-A sahasında Türkiye Taşkömürü Kurumumuz üretimine devam ediyor. B sahasında da rödevans yoluyla özel şirkete kiralama söz konusu oldu.





Kömür çıkarmaya yönelik hazırlık aşaması devam ediyordu

Özel şirketin hazırlık çalışması da uzun zamandır devam ediyor. 8 metre çapında ve 800 metre derinliğinde 3 tane kuyu açılmıştı ve bunların galerileri de sürülmüştü. Kömür çıkarmaya hazır hale yavaş yavaş gelinmişti.





Gelen ekipmanla birlikte üretim artacak

Şimdi bu ekipmanlarla beraber, bunların kurulumundan sonra kömür üretilmeye başlandığında Türkiye’nin yerli kömürü ülkemiz ekonomisine de kazandırılmış olacak” dedi.

"Yerli kömürde yerli istihdam sağlanacak"

Projenin Batı Karadeniz için çok önemli olduğuna da değinen AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, “Batı Karadeniz için önemli bir proje, maliyetli bir proje. Elbette çalışanlara baktığımız zaman içlerinde yabancılar da var ama çoğunluk burada yerli kömürde yerli istihdam sağlanmış olacak.” şeklinde konuştu.