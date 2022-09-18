Bartın'da palamut bereketi devam ediyor

Tekneleri ile palamut avı için Karadeniz’e açılan balıkçılar Bartın açıklarında tonlarca palamut avladı.

Balık avı sezonu başladı. Karadeniz’e açılan balıkçı teknelerinin ağları palamutla doluyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla denize açılan balıkçılar öğle saatlerinde avladıkları binlerce kasa palamutla Amasra ilçesine bağlı Tarlaağzı Balıkçı Barınağı’na döndü.

Sezon bereketli

İHA'nın haberine göre, binlerce kasa palamutla geri dönen balıkçılar sezonun bereketli devam ettiğini ifade etti.

Palamutlar tek tek kasalandı

Hacı Ahmet Çeceli ve Rafet Reis teknelerinin ambarlarındaki palamutlar tek tek kasalanarak yüklenmeye hazır hale getirildi.

Kasalanan palamutlar buzlandıktan sonra iç bölgelere sevkiyatı yapılmak üzere tır, minibüs ve kamyonetlere yüklendi.

Balıkları bırakan tekne tekrar açıldı

Tekne ambarlarında kasalanan palamutların araçlara yüklenmesinin ardından balıkçılar yeniden "Vira Bismillah" diyerek Karadeniz’e açıldılar.

"Bir ay ya da bir buçuk ay bolluk devam edecek"

Rafet Reis teknesinin kaptanlarından Ali Demir, “Evet bereket bol bu sene. Karadeniz’de palamut çok. Allah’ım tüm balıkçıların yar ve yardımcısı olsun. İnşallah bu sene güzel ekmek yiyeceğiz. Bugün 3 bin kasa avladık. Şu anda konuşulan ve işaretler balığın devam edeceği yönünde. Bir ay ya da bir buçuk ay daha devam etmesini bekliyoruz.” diye konuştu.