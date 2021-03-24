Bartın'ın sosyete şekerleri Avrupa'daki çocukların yeni gözdesi

Bartın'da üretilen rengarenk sosyete şekerleri ihraç edilerek, Avrupa'daki çocukların da damağını tatlandırıyor.

Almanya'da uzun yıllar gıda firmalarında çalıştıktan sonra memleketi Bartın'da fabrika kuran iş adamı Oktay Sarıal, bu yıl ilk çeyrekte Avrupa ülkelerine 2 milyon sosyete şekeri ihraç etti.

ALMANYA'DAN GELDİ KENDİ FABRİKASINI KURDU

Yaklaşık 20 yıl önce Almanya'ya giden evli ve iki çocuk babası Oktay Sarıal, burada bir süre gıda firmalarında çalıştıktan sonra 2 yıl önce memleketine gelerek kendi firmasını kurdu.

31 KİŞİYE İSTİHDAM ALANI AÇILDI

Fabrikada 27'si kadın 31 kişiye istihdam sağlayan Sarıal, salgına rağmen ürettiği sosyete şekerlerini geçen yıl Almanya, Hollanda, İngiltere, Yunanistan ve Belçika'ya ihraç ederek ülke ekonomisine yaklaşık 4 milyon lira katkı sağladı.

Bu yılın ilk çeyreğinde de yurt dışına gönderdiği siparişlerden 2 milyon 500 bin lira gelir elde eden Sarıal, pazar payını artırarak üretimini sürdürüyor.

"YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ"

Sarıal, geçen yıl yaklaşık 3 milyon adet şeker satmayı başardıklarını, bu nedenle hedeflerini daha da büyüterek yola devam etmeye karar verdiklerini anlattı.

Salgın sürecinde olmalarına rağmen işlerinin iyi gittiğini vurgulayan Sarıal, "Yeni yılın ilk çeyreğinde pandemi süreci olmasına rağmen 1 milyon 500 bine yakın sipariş aldık ve 1 milyon adedini teslim ettik. Yurt dışında anlaşmalı şirketlerimiz var. Tırlar geliyor, yüklemeyi yapıyoruz ve mührünü vuruyoruz. Hangi ülkeye gidecekse yola çıkıyor.

ÖNCE NUMUNELER GİDİYOR, SONRA SİPARİŞLER GELİYOR

Anlaştığımız şirketler bizden ilk olarak numune istiyor. Numuneleri gönderiyoruz ve onların isteklerine göre de yapıyoruz. Yolumuza hızlı şekilde devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

SOSYETE ŞEKERİNİN YAPIMI

Sarıal, rengarenk görünümüyle dikkati çeken sosyete şekerlerinin, kazanlarda 165 derecede kaynatılarak mermer tezgahın üzerine döküldüğünü, daha sonra renklendirme, kesim ve paketleme işlemi yapılıp satışa hazır hale getirildiğini söyledi.