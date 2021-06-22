Basın İlan Kurumu'nun basına destek paketinin tarihi uzadı

Basın İlan Kurumu, salgın sürecinde resmi ilan ve reklam alan süreli yayınların gazetecilik faaliyetlerini eksiksiz sürdürebilmeleri için aldığı tedbirleri 31 Ağustos'a kadar uzattı.

Basın İlan Kurumu'ndan (BİK) yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgınının devam etmesi nedeniyle mücbir sebep sayılarak yerine getirilmesi gerekli şartlar bir süre daha aranmayacak.

ESNEME 31 AĞUSTOS'A KADAR UZATILDI

Resmi ilan ve reklam yayınıyla alakalı süreli yayınların, salgından minimum etkilenmesi ve mevzuat yükümlülüklerinin yerine getirilememesi nedeniyle gazetelerin mağduriyet yaşamamaları için BİK Genel Kurul kararının 2. maddesi, 31 Ağustos'a kadar uzatıldı.

SÜRELİ YAYINLARIN YERİNE GETİRMELERİ GEREKEN ŞARTLAR UYGULANMAYACAK

Süreli yayınların mevzuat gereği yerine getirmek zorunda olduğu fiili satış şartlarını kapsayan karar şu şekilde:

"2. Gazetelerin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 46, 66, 72, 73, 79 ve 81. maddelerine göre aranılan fiili satış adedine (baskı-bayi-abone vs.) ilişkin düşüşlerde salgın mücbir sebep olarak değerlendirilecek ve anılan maddelerdeki fiili satış adetleri şartları uygulanmayacak."