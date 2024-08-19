Başlangıç aşamasındaki girişimlere destek 39,4 milyon lira oldu Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, Haziran 2013'ten bu yana başlangıç veya büyüme aşamasındaki girişimlere aktarılan sermaye miktarı açıklandı.

AA

Bireysel katılım sermayesi uygulamasının Türkiye'de devreye girmesinden bu yana 224 melek yatırımcı, 71 girişime sermaye aktardı.

Melek yatırımcılar, Haziran 2013'ten bu yana başlangıç veya büyüme aşamasındaki girişimlere 39,4 milyon lira sermaye sağladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, girişim sermayesi fonlarına kaynak aktarılmasını düzenleyen bireysel katılım sermayesi sistemine ilişkin mevzuat, Haziran 2012'de çıkarıldı.

İLK YATIRIM 2013'TE YAPILDI

Sistem, uygulama yönetmeliğinin Şubat 2013'te yürürlüğe girmesiyle faaliyete geçerken bu kapsamdaki ilk yatırım, Haziran 2013'te gerçekleştirildi.

YATIRIM YAPILAN ŞİRKETLERİN YÜZDE 42'Sİ 5'TEN AZ ORTAKLI

Türkiye'de melek yatırım ağlarıyla ilk yatırımın gerçekleştirildiği Haziran 2013'ten bugüne kadar başlangıç veya büyüme aşamasındaki 71 yatırım için 224 yatırımcı, 39 milyon 388 bin lira sermaye aktardı.

Uygulama kapsamında geçen yıl 4 yatırımcı, 17 girişime, 5,2 milyon liralık sermaye sağlarken bu yılın ilk yarısında 9 yatırım için 27 melek yatırımcının 6 milyon 613 bin lira sermaye transfer ettiği kayıtlara geçti.

YATIRIM BAŞVURUSU YAPANLARIN İLLERE GÖRE DAĞILIMI

Yatırım başvurularının 1'i Konya, 1'i Bursa, 1'i Kocaeli, 2'si Kırıkkale, 2'si İzmir, 4'ü Ankara, 60'ı İstanbul merkezli faaliyet gösteren firmalar için yapıldı.

Yatırım yapılan işletmelerin yüzde 42'sinin 5'ten az, yüzde 20'sinin 5 ile 10 arası, yüzde 38'inin 10'dan fazla ortağı olduğu belirlendi.

Melek yatırımcıların sermaye aktardığı sektörlerin başında bilgisayar programlama ve danışmanlık ile bilgi teknolojisi ve bilgisayar hizmet faaliyetleri geldi. Bu sektörleri veri işleme ve barındırma, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri izledi.

Bireysel katılım yatırımcıları, Bakanlık tarafından akredite edilmiş ağlar üzerinden lisans ve yatırım başvurusunda bulunabiliyor.

SİSTEMDE AKTİF AKREDİTE AĞLAR

Ağların da akredite edilebilmek için Bakanlıkça belirlenen taahhütleri yerine getirmesi gerekiyor. Sistemde aktif 18 akredite ağ bulunurken bunlardan 10'u İstanbul, 2'si Antalya, 1'i Diyarbakır, 1'i İzmir, 1'i Kayseri, 1'i Ankara, 1'i Elazığ ve 1'i Bursa merkezli faaliyet gösteriyor.

YATIRIMCI LİSANSLARI

Söz konusu tarihten bu yana iptal edilenler hariç 1.072 melek yatırımcı lisansı düzenlendi.

Bunlardan 594'ü aktif durumda bulunuyor. Uygulama kapsamında geçen yıl 158, bu yılın 6 ayında 48 lisans verildi.

Lisans başvurularının yüzde 67,91'inin yüksek gelir veya servet sahibi, yüzde 32,09'unun ise tecrübeli olduğu belirlendi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)