Başvurular İŞKUR'a! Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 52 personel alacak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı kuruluş Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü çeşitli unvanlarda 52 personel alacağını duyurdu.

AA

Kurumlar, ihtiyaçlar doğrultusunda çeşitli görevlerde personel alımına devam ediyor.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün Resmi Gazete'de yayınlanan ilanına göre başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresinden ya da İŞKUR hizmet merkezlerine şahsen gidilerek yapılabilecek.

İşçilerden 1'i mühendis, 2'si tekniker, 4'ü ikinci kaptan, 4'ü ikinci mühendis, 20'si gemici ve 21'i yağcı olarak istihdam edilecek.

Böylelikle, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü çeşitli unvanlarda toplamda 52 personel alacak.

Sınav yeri, saati ve tarihi sonradan bildirilecek

Nihai listelerin ulaşmasını takiben sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi İŞKUR tarafından ayrıca duyurulacak.