Batı Akdeniz Bölgesi'nde ihracat şampiyonu domates ve biber oldu Antalya, Isparta ve Burdur'dan oluşan Batı Akdeniz'in ihracatında domates ve biber sırasıyla yüzde 33 ve yüzde 47 artışla listenin en başına oturdu.

AA

Bölgelere göre ihracat verimliliği değişiyor. Ancak genel olarak tarım ürünlerindeki verim artışı göze çarpıyor.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) verilerine göre Batı Akdeniz Bölgesi'nin 11 Ocak-11 Nisan tarihleri arasındaki bu yılın ilk 100 gününde, domates yüzde 33 artış ve 115 milyon 834 bin dolar gelirle sanayiden madene tüm sektör ve ürünleri geride bıraktı.

İkinci sıradaki biber yüzde 47 artışla, 89 milyon doları aştı.

Domates ve biber ihracatı birlikte toplam ihracatın yüzde 29'unu karşıladı

İki ürün yaklaşık 756 milyon dolarlık toplam ihracatın yüzde 29'unu, yaş meyve sebze sektörünün ise yüzde 68'ini oluşturdu.

Antalya, Isparta ve Burdur'un ihracatı, 11 Nisan itibarıyla yüzde 1,3 artışla 756 milyon dolara ulaştı.

Yüzde 63'ünü tarım sektörünün oluşturduğu ihracatta sektör bazında yaş meyve ve sebze ürünleri, ürün bazında ise domates ilk sırada yer alıyor.

Yaş meyve sebze sektörü ihracatı yüzde 26 arttı

Yaş meyve sebze sektörü ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artışla 299 milyon 237 bin dolara ulaştı.

Bu ihracatın 248 milyon 368 bin dolarını yaş sebzeler, 41 milyon 650 bin dolarını yaş meyveler, 9 milyon 125 bin dolarını turunçgiller oluşturdu.

115 milyon 834 bin dolarlık domates ihraç edildi

Bu yıl 11 Nisan'a kadarki süreçte bölgeden yüzde 33'e yakın artışla 115 milyon 834 bin dolarlık domates ihraç edildi. 2022 yılı toplamında ise ürün olarak 173 milyon dolarlık ihracat gerçekleşmişti.

Biber ihracatı 89 milyon doları aştı

Tüm kalemler arasında ürün bazında ikinci sıradaki biber ihracatı ise bu yıl yüzde 47 artışla, 89 milyon doları aştı. 2022'deki toplam biber ihracat geliri ise 142 milyon dolar olmuştu.

Salatalık ihracatı yüzde 28 artışla 20 milyon 717 bin dolar

Yaş sebze ihracatında ürün olarak salatalık yüzde 28 artışla 20 milyon 717 bin dolar, kabak yüzde 24 artışla 12 milyon 590 bin dolar, patlıcan yüzde 15 artışla 5 milyon 81 dolarla dikkat çeken diğer üç ürün oldu. Ayrıca lahana, marul, havuç-turp, fasulye, baklagiller, ıspanak, karnabahar, pırasa gibi birçok sebze ürünü de ihraç listesinde bulunuyor.

Üretimin yüzde 40'ı israf ediliyor

Türkiye'de üretilen yaş meyve sebzenin yüzde 90'dan fazlasının iç piyasada tüketildiğini, üretimin iç piyasa açısından fazlasıyla yeterli olduğunu anlatan BAİB Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, ciddi israf sorunu yaşandığını belirterek, şöyle konuştu: