Batı Akdeniz'den 613 milyon dolarlık meyve ve sebze ihracatı

Batı Akdeniz'den 613 milyon dolarlık meyve ve sebze ihracatı

Batı Akdeniz Bölgesi'nden 11 ayda meyve ve sebze ihracatımız toplamda yüzde 18 artarak 613 milyon 242 bin dolara ulaştı.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) verilerine göre, geçen yılın 11 aylık döneminde 519 milyon 636 bin dolar olan ihracat, bu yılın aynı döneminde 613 milyon 242 bin dolara çıkarak yüzde 18 artarak ihracatçıyı sevindirdi.

TAZE SEBZE İHRACATI MEYVEYİ GEÇTİ

Sektörde, en çok 335 milyon 920 bin dolarla taze sebze ihraç edildi. Taze meyve 258 milyon 232 dolarla ikinci, turunçgiller de 19 milyon 79 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı.

Birliğin 11 ayda yaptığı ihracat 613 milyon 242 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

En çok ihraç edilen ürün sıralamasında domates ilk sırada yer aldı, sonrasında sırasıyla biber, kiraz ve vişne geldi.

ALMANYA İLK SIRADA

Ülke grupları arasında ise ihracatımızda genel olarak da öne önemli pazarımız olan Almanya, 149 milyon 454 bin dolarla ilk sırada yer aldı.

Bu ülkeyi 73 milyon 813 bin dolarla Rusya ve 58 milyon 44 bin dolarla Bulgaristan izledi.

"TÜKETİCİ ALIŞKANLIKLARI DEĞİŞTİ VE ÜRETİCİ DE BUNA GÖRE HAREKET EDİYOR"

BAİB Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, özellikle salgın sürecinde önemli ölçüde ihracat artışının yaşandığını söyledi.

Ürün çeşitliliğinin artmasıyla biber ihracatının da çok ciddi boyutlara geldiğini aktaran Çavuşoğlu, "Şu an itibarıyla 145 milyon dolarlık bir domates ihracatı söz konusuyken 130 milyon doları geçen de biber ihracatı var. Zaman içerisinde biber ihracatının domatesi geçeceğini tahmin ediyoruz. Tüketici alışkanlıkları değişiyor, üretici ve ihracatçılar da buna uyum sağlıyor." dedi.

"RUSYA'NIN UYGULADIĞI KOTANIN TAMAMEN KALDIRILMASINI AMAÇLIYORUZ"

Rusya'nın domatese uyguladığı kotaya değinen Çavuşoğlu, kotanın tamamen kaldırılmasına yönelik çalışmaların olduğunu, en kısa zamanda görüşmelerin olumlu şekilde sonuçlanmasını beklediklerini kaydetti.