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    Batı Karadeniz'de balıkçılar yeni sezona umutla bakıyor

    Balık avlama sezonu bu gece başlıyor. 15 Nisan'da teknelerini karaya çeken ve ağlarını onaran balıkçılar artık ekmek paralarını deryadan çıkartmak için "Vira Bismillah" demeye hazır.
    • 31.08.2022 - 16:03
    • Güncelleme : 31.08.2022 - 16:46
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    Batı Karadeniz'de balıkçılar yeni sezona umutla bakıyor

    Türkiye'de balıkların neslinin devamı ve çeşitlerinin artması için balık avcılığına ara verilmişti. Şimdi Türkiye'nin tüm kıyılardaki balıkçılar yeni sezon heyecanı yaşıyor.

    Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar, yeni av sezonunda palamut, lüfer, istavrit ve çinekop yakalamak için ağlarını bu geceden itibaren sulara bırakacak.

    Balıkçılar sabırsız

    Batı Karadeniz'in en önemli limanına sahip Akçakoca'da tekne ve ağlarını onararak yeni sezon için hazırlıklarını tamamlayan gırgır ve trol balıkçıları, "vira bismillah" demek için sabırsızlanıyor.

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    Balıkçılara fırtına engel olabilir

    Bu gece sona erecek av yasağının ardından ağlarını sulara bırakacak balıkçılar, bölgede etkili olan fırtınanın bir an önce dinmesini bekliyor.

    AA'nın haberine göre, Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, yeni sezondan beklentilerinin büyük olduğunu söyledi.

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    Palamut, istavrit, çinekop ve lüferde beklenti iyi

    Şu anda palamut, istavrit, çinekop ve lüferde beklentinin iyi olduğunu aktaran Karakaş, "Havalar iyi olduğu sürece sezonun güzel olacağını ve fiyatların da ucuzlayacağını bekliyoruz. Bu sene bol ve bereketli sezon olacağını tahmin ediyoruz. Geçen yıl çok fazla hayal kırıklığı yaşadık. Bu sene öyle bir durum düşünmüyoruz çünkü görüntüler gerçekten iyi ve denizin durumu çok çok iyi görünüyor." dedi.

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    "Bu sezon beklenti yüksek"

    Balıkçı Uğur Akmermer ise hava müsaade ederse gece denize açılacaklarını belirterek, bu sezon yüksek beklenti içerisinde olduklarını kaydetti.

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