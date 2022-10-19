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    Batı Karadeniz'de palamudun fiyatında düşüş

    Düzce Akçakoca'da tekneler kasalar dolusu palamutla limana dönerken bolluğun tezgahlara yansımasıyla birlikte balığın fiyatı, 30 liraya kadar düştü.
    • 19.10.2022 - 20:05
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    Batı Karadeniz'de palamudun fiyatında düşüş

    Düzce'nin Akçakoca ilçesinde tekneler limana bol miktarda palamut ile döndü.

    Kasaları dolu dönen tekneler, kamyonlarla ülkenin birçok iline palamut sevkiyatı yapıyor.

    Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, balıkçıların arada bir poyrazdan etkilense bile palamut bolluğunun devam ettiğini söyledi.

    "Şu anda palamudun tanesi 30 liraya kadar düştü"

    Akçakoca'da 2 gündür ciddi anlamda palamut çıktığını belirten Karakaş, "Gırgır ve teknelerden 2 binden 5 bin kasaya kadar palamut çıkıyor. Kıyı balıkçılarına da av vermeye başladı. Bu avcılığın sonucu tezgah fiyatlarına yansıdı. Şu anda palamudun tanesi 30 liraya kadar düştü. Bu güzel havalarda çok daha fazla palamut geleceğini düşünüyoruz." dedi.

    Batı Karadeniz de palamudun fiyatında düşüş #1

    Her kesimin palamut bolluğundan mutlu olduğunu vurgulayan Karakaş şunları kaydetti:

    "Balıkçılar fiyattan memnun"

    "Balıkçılar sürümden, fiyattan memnunlar. Balık az olup pahalı olacağına, çok ve ucuz olması bizi mutlu ediyor. Şu zamanda çıkan palamut, soğuk hava depolarına girecek pozisyona geldi. İyice yağlandı.

    Evlerde buzdolaplarına derin donduruculara koyma zamanı geldi. Bol palamut çıkması hem vatandaşı hem de bizim için şans diyebiliriz. Bir müddet daha böyle devam edecek."


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