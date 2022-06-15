Batı ülkelerinde enflasyon rekorları devam ediyor

Fransa'da rekor kıran enflasyon, yıllık yüzde 5,2 ile son 37 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. ABD 41, İspanya 37, Almanya 50 yıllık enflasyon rekoru kıran ülkeler oldu.

Koronavirüs pandemisi ve Ukrayna-Rusya savaşı ile birlikte kendini iyice hissettirmeye başlayan ekonomik sorunlar, küresel çapta enflasyonun fırlamasına neden oldu.

Batı ülkelerinde her ay yeni bir enflasyon rekoru kırılıyor.

ABD'den Fransa'ya, İspanya'dan Almanya'ya kimi aylarda ayık bazda düşüş yaşansa da yıllık bazda yarım asıra yaklaşan enflasyon farkları ortaya çıkıyor.

Bu ülkelerden biri de Fransa...

Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (INSEE) verilerine göre, ülkede ürünlerdeki fiyat artışı geçen ay da devam etti.

Fransa'da 37 yılın zirvesine çıktı

Ülkede enflasyon mayısta, yıllık bazda yüzde 5,2'ye ulaştı. Enflasyondaki artış 1985 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, en büyük artış yüzde 27,8 ile enerji fiyatlarında kaydedildi.

INSEE açıklamasında, hizmet sektörü, gıda ve tekstil ürünlerinde artışın devam edeceği aktarıldı.

Avrupa'daki gaz krizinin de tetiklediği enflasyonun, diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Fransa'da da fiyat artışlarına sebep olduğu belirtilen açıklamada, konaklama ve gıdada fiyat yükselişi, ulaşım, sağlık ve iletişim hizmetlerinde ise belirgin bir yavaşlama olduğu kaydedildi.

Almanya yıllık 7,4'e ulaştı

Almanya'da da durum farklı değil...

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), Almanya'daki enflasyon verisini yaklaşık 50 yılın en yüksek verisi olarak aktardı.

Mayıs enflasyonu yüzde 7,9 oldu.

Almanya'da nisan ayında yıllık enflasyon yüzde 7,4 olarak kayıtlara geçmişti.

Almanya'da mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,9 oranında arttı.

ABD'de 41 yıllık zirve

ABD'de yıllık enflasyon 41 yılın zirvesine ulaştı

ABD'de mayıs ayında enflasyon aylık yüzde 1, yıllık ise yüzde 8,6 olarak açıklandı.

Yükselmenin temeli olarak benzin, gıda ve barınma fiyatlarındaki artışın etkisine dikkat çekildi.

İspanya'da nisanda düşse de mayısta rekor kırdı

İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü, mayıs ayında yıllık enflasyonun yüzde 8,7 olduğunu açıkladı.

Sol koalisyon hükümetinin akaryakıt alımına ilişkin başlattığı yardımlarla nisan ayında düşüş gösteren enflasyonun mayısta yeniden artışa geçmesi, ekonomi uzmanları tarafından kaygıyla karşılandı.

İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü (INE) açıkladığı ön raporda, bir önceki ay yüzde 8,3 olan yıllık enflasyonun mayısta yüzde 8,7'ye çıkmasını, yakıt ve gıda fiyatlarındaki artışa bağladı.

Uzmanlar, mart ayında yüzde 9,8 ile son 37 yılın en yüksek enflasyon rakamının kaydedildiği İspanya'da nisanda görülen düşüşün geçici olduğunun mayıs verileriyle ortaya çıktığına vurgu yaptı.

40 yıllık rekor kıran İngiltere'de mayıs rakamları bekleniyor

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, ülkede martta yıllık bazda yüzde 7 olan enflasyon, nisanda yüzde 9'a çıktı.

Enflasyondaki artışta, geçen ay itibarıyla enerji faturalarında hane başına yıllık ortalama 694 sterline varan artış yaşanması etkili oldu.

Rusya-Ukrayna savaşının ülkede gıda fiyatlarında artışa neden olduğu, bunun da enflasyonu artırdığı belirtilirken mayıs oranları henüz açıklanmadı.