Batılı ülkelerin Ukrayna'ya mali desteği 85 milyar doları geçti

AA
Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında Avrupalı ülkeler, Ukrayna'nın yanında yer aldı.
Rusya'ya maddi ve manevi yaptırımlar uygulayan Batılı ülkeler, aynı zamanda Ukrayna'ya maddi yardımda bulundu.
Ukrayna Maliye Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna bütçesi için bu yılın ilk 5 ayında 16,9 milyar dolar kaynak kullanıldığı kaydedildi.
Şubat 2022'den bu yana destek 85,4 milyar dolar oldu
Kaynakların ağırlıklı olarak Avrupa Birliği, Japonya, Kanada ve Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından sağlandığına işaret edilen açıklamada, Şubat 2022'den bu yana desteğin 85,4 milyar dolara ulaştığı belirtildi.
Ukrayna bütçesi
Savaş nedeniyle ekonomisi sarsılan Ukrayna bütçesinin bu yıl 43,5 milyar dolar açık vermesi bekleniyor.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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