Batılı ülkelerin Ukrayna'ya mali desteği 85 milyar doları geçti Ukrayna Maliye Bakanlığı, Rusya ile savaşın başladığı Şubat 2022'den bu yana Batılı ülkelerden toplam 85,4 milyar dolar destek sağlandığını aktardı.

AA

Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında Avrupalı ülkeler, Ukrayna'nın yanında yer aldı.

Rusya'ya maddi ve manevi yaptırımlar uygulayan Batılı ülkeler, aynı zamanda Ukrayna'ya maddi yardımda bulundu.

Ukrayna Maliye Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna bütçesi için bu yılın ilk 5 ayında 16,9 milyar dolar kaynak kullanıldığı kaydedildi.

Şubat 2022'den bu yana destek 85,4 milyar dolar oldu

Kaynakların ağırlıklı olarak Avrupa Birliği, Japonya, Kanada ve Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından sağlandığına işaret edilen açıklamada, Şubat 2022'den bu yana desteğin 85,4 milyar dolara ulaştığı belirtildi.

Ukrayna bütçesi

Savaş nedeniyle ekonomisi sarsılan Ukrayna bütçesinin bu yıl 43,5 milyar dolar açık vermesi bekleniyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)