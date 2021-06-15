Batman'da arıcılık işi yaparak geçimini sağlayan Kaya Ailesi'nin beş yaşındaki küçük çocuğu Muhammet Azer'in, ailesine yardım ederken gösterdiği cesareti ve sevimliliği yüzleri gülümsetiyor.

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Uluağaç köyüne arıcılık yaparak geçimini sağlayan Kaya Ailesi'nin beş yaşındaki küçük çocuğu Muhammet Azer Kaya, büyüklerin bile yanına yaklaşmaktan korktuğu arı kovanlarının bakımını oyun oynuyormuşçasına büyük bir keyifle yerine getiriyor.

MUHAMMET AZER, İŞİNDE ÇOK CİDDİ

Babasına yardım eden küçük Muhammet Azer'in, büyüklerin bile yapmaya cesaret edemediği meslekte hem çok cesaretli hem ilgili hem de büyük bir ciddiyetle hareket etmesi, çevredekilerce beğeni topluyor.

Batman'da beş yaşındaki arıcının cesareti görenleri hayran bırakıyor VİDEO

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BEŞ YAŞINDAKİ ARICI, ARI DOLU KOVANLARIN YANINDA ÇOK RAHAT

Çalışmalarında arı dolu kovanları çıplak elle açarak bakımlarını yapan beş yaşındaki Muhammet, arılar hakkında verdiği bilgilerle tecrübeli arıcıları aratmıyor.

TULUMU, CESUR ARICIYA ÇOK YAKIŞIYOR

Arıcı tulumu giyerek arı dolu kovanların kapaklarını açıp bakımlarını yapan küçük Muhammet konuşmasında, babasına yardım etmeye çalıştığını belirterek, “Okuldan geldikten sonra arıların yanına gelerek babama yardım ediyorum. Hakiki kovanların içinden bal üretiyoruz.

"ARILARIN İLAÇLARINI VERDİK"

Arıların bakımını yaparak ilaçlarını verdik, şimdi bal vermelerini bekliyoruz.

"KOVANLARIN DURUMU ÇOK İYİ"

Kovanlarımıza baktığımızda durumlarının iyi olduğunu gördük. İçinde bal var.” şeklinde, yaşından beklenmeyen olgunlukta açıklamalar yaptı.