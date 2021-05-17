Batman’da dağ zirvesinde toplanan pancar, İstanbul’da satılıyor

Batman’ın Sason ilçesine bağlı 3 bin rakımlı Mereto ve Zoveser dağlarından kırsaldaki vatandaşlar, topladıkları güllük pancarını satılması amacıyla İstanbul'a gönderiyor.

Batman’ın Sason ilçesiyle Bitlis ve Muş illeri sınırında bulunan Merto ve Zoveser dağlarında ilkbaharın gelmesiyle yetişen güllük pancarı, yöredeki birçok vatandaşın geçim kaynağı oldu.

Bölgedeki vatandaşlar tarafından toplanarak çuvallara konan Güllük pancarı, başta İstanbul olmak üzere büyük illere gönderilerek satışa sunuluyor.

KİLOSU 5 LİRADAN SATILIYOR

Topladıkları pancarı ortalama kilosunu 5 liradan satışa sunduklarını belirten vatandaşlardan Muhammed Rençber, “Mereto ve Zoveser dağlarından topladığımız pancarı, ilçe merkezine getirip çuvallar halinde başta İstanbul olmak üzere batı illerine gönderiyoruz.

BİR KİŞİ GÜNDE 200 KİLO GÜLLÜK PANCARI TOPLUYOR

Bir kişi günde yaklaşık 200 kilo güllük pancarı toplayabilir. İlkbaharda bizim geçim kaynağımız bu pancardır. Benim gibi yüzlerce genç bu dağlardan pancar toplayarak geçimini sağlıyor.

BİRÇOK HASTALIĞA İYİ GELİYOR

Bu pancar çok vitaminli ve doğal olduğu için birçok hastalığa da iyi geldiği biliniyor. Poşetlenerek kışlık olarak da kullanılabildiği için alanlar genellikle torba halinde alıyor.” dedi.