Batman'da sıcaklıktan bu yıl bağlar erken budanıyor

Batman'ın üzümüyle meşhur Gercüş ilçesinde, ağaçları çiçeklenen çiftçiler, bağları her zamankinden 20 gün daha erken budamaya başladı.

Batman'da üzüm bağlarının budanmasıyla ağaçların bakımını yapmaya başlayan çiftçiler de erken başlayan budamadan şaşkın.

Budamayı üzüm ağaçlarının kuvvetlenmesi ve veriminin artması için yaptıklarını anlatan çiftçi Mehmet Selim Temiz, ''Bu yıl budamaya erken başladık. Geçen senelere göre bu sene badem ağaçları erken çiçek açtı." şeklinde çalışmalarının nedenini özetledi.

Gercüş ilçesindeki çiftçilerin bağ budama mesaisi başladı. Üzümüyle meşhur ilçedeki çiftçiler bu yıl bağ budamanın erken başladığını aktardı. Üzüm bağlarının budanmasıyla ağaçların bakımını yapmaya başlayan çiftçiler, hummalı bir çalışma içerisinde.

BU YIL BAĞ BUDAMA ERKEN BAŞLADI

Bu yıl bağ budamanın erken başladığını söyleyen çiftçi Mehmet Selim Temiz, "Bu yıl budamaya erken başladık. Geçen senelere göre bu sene badem ağaçları erken çiçek açtı. Hava sıcaklıkları bizim bu bölgede biraz daha yüksektir. 55 yaşındayım ilk kez budamanın erken yapıldığını görüyorum." dedi.

“HAVALAR SICAK VE ÜZÜM ASMALARI GÖZÜNÜ AÇMADAN BUDAMA YAPMAMIZ GEREKİR”

Budamaya katılan çiftçilerden İslam Beyaz ise erken budamanın nedeni sıcak havalardan kaynaklandığını ifade ederek, "Sıcak hava artmaya başladı bu yüzden erken başladık budamaya. Badem ağaçları da erken çiçek açmış. Bağımızda bulunan asma dallarda bulunan gözler açılmadan bizim budamamız gerekiyor yoksa budama bir işe yaramaz. Havalar sıcak olduğundan dolayı ve üzüm asmaları gözünü açmadan bizim budama yapmamız gerekir bu nedenle budamayı 20 gün erken başlattık." diye konuştu.