Batman'da toplanıyor! Baharın müjdecisi kenger bitkisi hem sağlığa hem de ev bütçesine katkı sağlıyor Doğada kendiliğinden yetişen kenger pancarını toplayan köylüler, pazarda kilosunu 15 ile 30 lira arasında satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Batman’ın Sason ilçende dağlık alanlarda doğal olarak yetişen ve baharın habercisi olarak bilinen havaların ısınmasıyla beraber bölgenin birçok yerinde yetişen "kenger bitkisi", vatandaşlar tarafından toplanmaya başlandı.

Kürekle toplanıyor

Köylerde yaşayan vatandaşlar, doğal ortamda yetişen kenger bitkisi kürek yardımıyla topraktan çıkarıyor.

Sağlığa faydalı

Yüksek kesimlerde kendiliğinden yetişen kenger bitkisinin sağlık açısından faydaları saymakla bitmezken, birçok şekilde tüketiliyor.

Doğada kendiliğinden yetişiyor

Dağlarda kendiliğinde yetişen kenger bitkisi, geçen sene mart ayının ilk günlerinde yetişirken, bu yıl yağmurun geç başlaması kenger bitkisinin de geç çıkmasına neden oldu.

"Kenger pancarını topluyoruz"

İlkbaharın gelmesiyle doğaya çıkan köylülerin kenger bitkisi toplamaya başladıklarını belirten Necmettin Erdem, şu bilgileri verdi: