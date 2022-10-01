Bayburtlu doğal taş fabrikası ihracata başladı

Bayburt Doğal Taş Fabrikası, 43 bin dolarlık ilk ihracatını Dubai’ye yaptı. İkincisini de Gürcistan'a yapmak için hazırlıklara başladı.

İhracat yapan firmaların atması hedeflenirken Bayburt'ta yapılanan bir fabrikadan ihracat atılımları üst üste geldi.

Fabrika tarafından yaşanan gelişmeleri paylaşmak için, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim'in de katıldığı bir tören düzenlenendi.

Destek aldı, hedef artırdı

KUDAKA tarafından yürütülen “Kurumsal Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Destek Programı” dahilinde yenilenen çehresi ve modern üretim tesisiyle Bayburt Doğal Taş A.Ş, hedef büyüterek dünya pazarına açıldı.

Hedefleri katma değeri yüksek doğal taş ihracatı

Sektörünün önemli tedarikçileri arasında yer alan Bayburt Doğal Taş Fabrikası’nın Genel Müdürü İsmail Ceylan, “Blok halindeki mermeri uluslararası standartlarda ihracat kalitesinde ebatlandırıyor, dünyanın dört bir yanına katma değeri yüksek doğal taş ihraç etmeyi planlıyoruz.” dedi.

Dubai ve ardından Gürcistan'a ihracat atağı geldi

İHA'nın haberine göre, Dubai’ye gerçekleşen 43 bin dolarlık ilk ihracatın ardından Gürcistan’dan gelen yetkililer ile varılan anlaşma neticesinde ihracatta iyi bir ivme yakaladıklarını belirten Ceylan, hem yurt içi hem de yurt dışından yeni taleplerin olduğunu ve bu taleplere yetişebilmek için üretimin iki vardiyaya çıkarıldığını ifade etti.





