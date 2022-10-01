Petrol
85.56
-1.86%
Euro
18.1363
-0.12%
Dolar
18.5017
-0.02%
Altın
987.97
0.00%
Borsa
3180
0.00%
Bitcoin
361.084
-0.83%
BTXN Coin
11.37
-1.47%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Güneşli 20 C

    Bayburtlu doğal taş fabrikası ihracata başladı

    Bayburt Doğal Taş Fabrikası, 43 bin dolarlık ilk ihracatını Dubai’ye yaptı. İkincisini de Gürcistan'a yapmak için hazırlıklara başladı.
    • 01.10.2022 - 09:09
    • Güncelleme : 01.10.2022 - 09:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bayburtlu doğal taş fabrikası ihracata başladı

    İhracat yapan firmaların atması hedeflenirken Bayburt'ta yapılanan bir fabrikadan ihracat atılımları üst üste geldi.

    Fabrika tarafından yaşanan gelişmeleri paylaşmak için, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim'in de katıldığı bir tören düzenlenendi.

    Destek aldı, hedef artırdı

    KUDAKA tarafından yürütülen “Kurumsal Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Destek Programı” dahilinde yenilenen çehresi ve modern üretim tesisiyle Bayburt Doğal Taş A.Ş, hedef büyüterek dünya pazarına açıldı.

    Hedefleri katma değeri yüksek doğal taş ihracatı

    Sektörünün önemli tedarikçileri arasında yer alan Bayburt Doğal Taş Fabrikası’nın Genel Müdürü İsmail Ceylan, “Blok halindeki mermeri uluslararası standartlarda ihracat kalitesinde ebatlandırıyor, dünyanın dört bir yanına katma değeri yüksek doğal taş ihraç etmeyi planlıyoruz.” dedi.

    Bayburtlu doğal taş fabrikası ihracata başladı #1

    Dubai ve ardından Gürcistan'a ihracat atağı geldi

    İHA'nın haberine göre, Dubai’ye gerçekleşen 43 bin dolarlık ilk ihracatın ardından Gürcistan’dan gelen yetkililer ile varılan anlaşma neticesinde ihracatta iyi bir ivme yakaladıklarını belirten Ceylan, hem yurt içi hem de yurt dışından yeni taleplerin olduğunu ve bu taleplere yetişebilmek için üretimin iki vardiyaya çıkarıldığını ifade etti.

    Bayburtlu doğal taş fabrikası ihracata başladı #2

    Bayburtlu doğal taş fabrikası ihracata başladı #3


    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!
    Advertorial

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!

    Newsweek: Ukrayna'yı NATO'ya kabul etmek kötü fikir
    Dünya

    Newsweek: Ukrayna'yı NATO'ya kabul etmek kötü fikir

    Gürcistan'da gönüllüler Rus vatandaşları için yardım noktası kurdu
    Dünya

    Gürcistan'da gönüllüler Rus vatandaşları için yardım noktası kurdu

    Görüş Bildir