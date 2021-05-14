El sanatları ile yapılan meslekler teknolojinin gelişmesi, ilginin giderek azalması ve çırak bulamamak gibi nedenlerle artık daha az temsil ediliyor.

Birçok meslekte olduğu gibi son demlerini yaşayan bakırcılık mesleğinin eskiden güçlü bir kalesi olan Bayburt’ta günümüzde birkaç usta faaliyet gösteriyor.

BAKIRCILIK TEKNOLOJİYE YENİK DÜŞTÜ

Bayburt’ta bakırcılık mesleğinin son temsilcilerinden biri olan Yusuf Öztürk, mesleğin teknolojiye yenik düştüğünü söyledi.

Anadolu el sanatları içinde geçmişi yüzlerce yıl öncesine uzanan bakırcılığın yaşatılması, geçmişe ve kültürel değerlere sahip çıkılması gerektiğini hatırlatan Öztürk, mesleğini severek yaptığını ve zamanla bu mesleğin unutulacağından duyduğu kaygıyı dile getirdi.

“BAKIRCILIK BAYBURT’TA YAYGIN BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRÜLÜYORDU”

20-30 yıl önce gözde bir meslek olan bakırcılığın Bayburt’ta da yaygın bir şekilde sürdürüldüğünü ifade eden Öztürk, “Eskiden köylerde seyyar ocaklar kurup, mereklere elektrik çekerek bu işi yapardı büyüklerimiz.

Bayburt’ta bakırcıların son temsilcileri zamana direniyor VİDEO

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MESLEK DEDEDEN KALDI

Dedemden babama, babamdan bana kalan bir meslek. Ben son kalem olacağım gibi. Artık işin erbabı yetişmiyor.” dedi.