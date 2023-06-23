Bayburt'ta ekolojik köy: Ata tohumu geleceğe taşınacak Bayburt'ta hayata geçirilen ekolojik köy projesi ile dezavantajlı üreticilerin gelir seviyelerinin artırılmasının yanı sıra ata tohumlarının geleceğe taşınması hedefleniyor.

AA

Bayburt'ta Türkiye'nin geleceğini de ilgilendiren Bayburt Eko-Köy Projesi hayata geçirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) desteğiyle Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında kent merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Kopuz Köprüsü mevkisinde 55 bin metrekarelik atıl arazi yaklaşık bir yılda ıslah edilerek tarıma elverişli hale getirildi.

Proje kapsamında çiftçilikle geçimini sağlayan ve kendine ait yeri olmadığı için ekim yapamayan 20 kişiye iki sera ile bir konteynerin bulunduğu 2 dekarlık arazi 3 yıllığına hibe edildi.

Bu yıl ilk kez yeşillik, domates, patates, patlıcan, salata, tarhun, lahana gibi sebzelerin ekimini yapan ve Bayburtlu Bağcılar Derneği'ni kurarak bir araya gelen çiftçiler dedelerinden kalma tohumlarını toprakla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen, kent merkezinde eskiden beri çiftçilik yapan 20 kişiyi üretim için bir araya getirdiklerini söyledi.

"Aileler dalından kendi topladıkları ürünleri satın alacak"

Çiftçilere yaşam alanı ve seraların bulunduğu 2'şer dekarlık alanın hibe edildiğini belirten Ersen, "Burada Bayburt'un yöresel ürünleri ata tohumlarıyla organik şekilde üretilecek. Daha çok sebzecilik yapılacak. Özellikle yöreye özgü lahana, fasulye, domates, salata, kabak gibi ürünler burada yetiştirilecek" dedi.

Ersen, projeyle çiftçilere ekonomik katkı sağlamak istediklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

Burası bir hobi bahçesi değil, tamamen maksimum üretim peşindeyiz. Şu anda üretimimiz başladı, ekim yapılıyor. İnşallah 20 gün sonra mahsul almaya başlanacak. Burada yaklaşık 55 bin metrekarelik bir alanda çalışma yaptık. Zemin tarıma çok uygun değildi, oldukça bozuktu. Devlet Su işleri (DSİ) Şube Müdürlüğü'nün katkılarıyla 400 kamyona yakın toprak getirdik ve tesviyesi yapıldı.

Vali Cüneyt Epcim'in başından beri projeyi desteklediğini, onun talimatlarıyla çalışmaları yürüttüklerini anlatan Ersen, "Aileler buraya gelecek, dalından kendi topladıkları ürünleri satın alacaklar. Çocuklarımız da bunu sadece kasada, poşette değil, dalında görecekler. Bitkinin nasıl bir şey olduğunu keşfedecekler. Bitkilere temas ederek ileride tarımın şart olduğunu göstermiş olacağız" diye konuştu.

"Burada yaklaşık 20 çeşit ürün yetiştiriyoruz"

Bayburt Bağcılar Dernek Başkanı Ramazan Sevmiş de yıllardır kent merkezindeki arazilerinde sebzecilik yaptıklarını ancak çeşitli nedenlerle artık mevcut yerleri ekemediklerini aktardı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün projesiyle yeniden ekim yapmaya başladıklarını belirten Sevmiş, şöyle konuştu:

Allah razı olsun, bizim için burayı yaptılar. Burada 20 aile var, herkesin serası ve dışarıda ekim yaptığı alanlar var. Bu yıl yağmurlardan dolayı ekim için geç kaldık. Ama seralarımızı ektik. Yakın zamanda hasat bekliyoruz. Burada yaklaşık 20 çeşit ürün yetiştiriyoruz.

Projeden faydalanan Ali Aytemur ise babadan kalma mesleğini sürdürmeye çalıştığını ifade ederek, "Eskiden beri tarla kiralayarak ekim yapıyorduk. Mal sahipleri artık izin vermedi ekmemize, biz de müdür beyle görüştük, sağ olsun bu işin üzerine düştü. Valimiz de destek oldu ve böyle bir yer yapıldı. Biz de üzerimize düşeni yapmaya çalışıp üretmeye gayret ediyoruz" dedi.

Aytemur, tamamen organik tarım yaptıklarını kaydetti.