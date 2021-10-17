Teknoloji geliştikçe geleneksel el sanatlarına ve elde yapılan mesleklere ilgi azalıyor. Bu mesleğin Bayburt'taki son temsilcilerinden Osman Kodan ise sağlığının yettiği yere kadar çalışmaya kararlı.

Bayburtlu Osman Kodan, şehrin en eski dükkanlarından olan "Marangoz Evi"nde unutulmaya yüz tutmuş marangozculuk mesleğini sürdürmeye devam ediyor.

HEDİYELİK EŞYA, SEPET VE SANDALYELER ÜRETİYOR

Yarım asırdır vatandaşa hizmet vermeye devam eden dükkanda, çiftçilik malzemeleri başta olmak üzere, hediyelik ahşap eşyalar, siniler, sepetler, sandalyeler üretiliyor.

Bayburt’ta yarım asırdır ahşap ürünlere hayat veriyor ViDEO

BABA MESLEĞİNİ DEVAM ETTİRİYOR

İki kuşaktır bu mesleği sürdürmeye çalıştıklarını ifade eden dükkan işletmecisi Osman Kodan, baba mesleğini elinden geldiğince devam ettireceğini söyledi.

Babası Hakkı Kodan’ın yaklaşık 70 yıldır bu mesleği yaptığını, babasından mesleği devralarak 12 yıldır da kendisinin devam ettirdiğinin altını çizen Osman Kodan, "Babadan kalma mesleğimiz, babam 70-80 yıl burada çalışmış, yaşlandığı içinde bu mesleği artık ben devam ettiriyorum." şeklinde konuştu.

ÖNCE BABASINA YARDIM ETTİ, SONRA İŞİNİ DEVRALDI

Yaklaşık 12 senedir bu işle uğraştığını belirten Osman Kodan, "Küçükken okuldan çıkar, dükkana babama yardım etmeye gelirdim, babam yaşlandıktan sonra işi ben devraldım, benden sonra da bu mesleği devam ettirecek kimse yok, ömrüm yettikçe, gücüm oldukça babadan kalma bu mesleği unutturmayacağım, devam ettireceğim." dedi.

“AHŞAP ÜRÜNLERE TALEP AZALDI”

Eskisi gibi ahşap ürünlere talebin az olduğunu vurgulayan Kodan, insanların önceden yer sinilerinde yemek yediğini, sini kültürünün yerini yemek masalarına bıraktığını dile getirerek, bu sebeple sinilere olan talebin azaldığını kaydetti.

Kodan, daha çok zirai ve çiftçilik ürünlerinde üretim yaptıklarını belirtti.