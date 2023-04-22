Bayram dönüşü finansal piyasalarda gündem yoğun olacak Önümüzdeki hafta Merkez Bankası'nın faiz kararı, yurt içindeki ön önemli gündem olarak karşımızda duruyor.

AA

Önümüzdeki hafta yurt içinde piyasalar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) perşembe günü açıklanacak faiz kararına odaklandı.

Yine yurt içinde kapasite kullanım, güven endeksleri ve dış ticaret verileri diğer öne çıkan gündem maddeleri olarak takvimde yer alıyor.

Dünyada büyüme verileri ve merkez bankalarının faiz kararları gündemin sıcak kalmasına neden olacak.

Yurt dışından yılın ilk çeyrek dönemine ilişkin büyüme verileri

Ramazan Bayramı'nın başladığı 24 Nisan ile başlayan yeni haftada dünya piyasaları ABD, Euro Bölgesi ve Almanya için yılın ilk çeyrek dönemine ilişkin büyüme verilerini takip edecek.

Diğer gelecek veriler

Yurt dışında ayrıca Japonya, Macaristan, Rusya ve Ukrayna merkez bankalarından gelecek faiz kararları da yakından izlenecek.

ABD'de dayanıklı mal siparişleri, bekleyen konut satışları, çekirdek PCE, kişisel gelir ve harcamalar, Chicago PMI ve Michigan tüketici güven endeksi açıklanacak.

Almanya'da iş gücü, öncü tüketici fiyatları, ifo ve GfK endeksleri, Japonya'da Tokyo enflasyonu, iş gücü, perakende satışlar ve sanayi üretimi, GSYH rakamlarının dışında öncelikli olarak takip edilecek diğer veriler olacak.