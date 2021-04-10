Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 Emekli ikramiyesi ne kadar oldu?

Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 Emekli ikramiyesi ne kadar oldu?

On bir ayın sultanı Ramazan ayına sayılı günler kala emekli vatandaşlar, emekli ikramiyesi hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, tarihi belli oldu mu?

Mübarek Ramazan ayına az bir zaman kala bayram ikramiyelerinin yatırılacağı tarih hakkında araştırmalar sürürüyor.

Milyonlarca emekli vatandaşın gündeminde, her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda yılda iki kez olmak üzere düzenli olarak ödenen emekli ikramiyeleri yer alıyor.

Arama motorları üzerinden, 'Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, belli oldu mu?' sorusuna yanıt aranıyor.

Peki, Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, belli oldu mu? İşte, 2021 emekli bayram ikramiyesi tarihi..

2021 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde13 milyondan fazla emeklinin hesabına yatan 1.000 TL'lik ikramiyenin yatırılacağı tarihler belli oldu.

Ramazan Bayramı ikramiyeleri, Mayıs ayının ilk haftasında yatırılacak. Sürekli iş göremezlik geliri alan da ikramiyeden faydalanabilecek.

Türkiye'de, 8.2 milyon işçi, 2.6 milyon Bağ-Kur ve 2.3 milyon memur emeklisi olmak üzere toplam 13.1 milyon emekli bulunuyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin ikramiyelerinin aynı gün ödenmesi bekleniyor.

İdari izin kararıyla 3.5 gün olması beklenen bayram tatili başlamadan önce ikramiyeler hesaplara yatırılmış olacak.

KURBAN BAYRAMI'NDA ZAMLI İKRAMİYE

Emekliler, her yıl ocak-temmuz aylarında son 6 ayın enflasyon rakamlarına göre zam alıyor.

Kurban Bayramı ikramiyesinin de 12-16 Temmuz tarihlerinde yatırılması bekleniyor. Böylece Temmuz ayında hem zam hem de ikramiye verilecek.

YENİ EMEKLİLER DE FAYDALANACAK

Ödemelerin yatırıldığı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da bu yılın ilk ikramiyesinden yararlanabiliyor.

Yılda 2 ikramiyeden vefat eden emeklilerin hak sahibi yakınları da yararlanabilecek.

Dul ve yetimler ikramiyeden hisseleri oranında yararlanacak. Hem eş hem çocuk ikramiye alabilecek.

Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara ise en fazla ödeneğe imkân veren tek dosya üzerinden ödeme yapılacak.

Hem kocasından hem babasından ölüm aylığı alan kişilerin ikramiyesi, 2 dosyadan hangisinde ölüm aylığı oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek.

KİMLERE İKRAMİYE VERİLİYOR?

Bayram ikramiyesi; emekliler, ölüm aylığı alanlar, şehit yakını ve gaziler, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı alanlar, şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ile bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahiplerine veriliyor.