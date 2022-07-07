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    Bayram öncesi gümrük kapılarındaki tır kuyrukları eritilecek

    Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı’ndaki tır yoğunluğuna ilişkin yorumda bulundu ve gümrük kapılarında bayram öncesi tır kuyruklarını eriteceklerini belirtti.
    • 07.07.2022 - 10:28
    • Güncelleme : 07.07.2022 - 10:50
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    Bayram öncesi gümrük kapılarındaki tır kuyrukları eritilecek

    Yük taşımacılığın büyük bir bölümü kara yolları aracılığı ile yapılıyor. İhracat arttıkça tırların sayısı ve taşıdığı yük miktarları da artıyor. Bu da uluslararası çıkış noktaları olan sınırlarda oluşturulan, gümrük kapılarındaki tır kuyruklarına yansıyor.

    Ardahan'ın Çıldır ilçesinde bulunan Aktaş Sınır Kapısı da bu kuyruklardan nasibini aldı.

    Çıldır ilçesinden Gürcistan’a açılan kapıda tır kuyruğu

    İHA'nın haberine göre, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Ardahan Valisi Hüseyin Öner ve AK Parti İl Başkanı Kaan Koç ile birlikte Çıldır ilçesinden Gürcistan’a açılan Aktaş Sınır Kapısında yaşanan tır yoğunluğunu yerinde görerekincelemerde bulundu.

    Bakan Yardımcısı incelemelerde bulundu

    Rıza Tuna Turagay,  tır yoğunluğunun azaltılmasına yönelik durum değerlendirmesi yapmak üzere sınır kapısında toplantı ve incelemede bulundu.

    Bayram öncesi gümrük kapılarındaki tır kuyrukları eritilecek ViDEO

    Bayram öncesi gümrük kapılarındaki tır kuyrukları eritilecek #1

    Toplantı yapıldı

    Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle ticaretin daha çok karayolu üzerinden yapılmasına bağlı olarak Aktaş Sınır Kapısında yaşanan tır yoğunluğunun azaltılmasına yönelik yapılan toplantıya, sınır kapısı yetkilileri, ilgili kurum müdürleri ve tır sürücülerini temsilen şoförler katıldı.

    Bayram öncesi gümrük kapılarındaki tır kuyrukları eritilecek #2

    Türk ve Gürcü yetkilileri ile tır sürücüleri bilgi verdi

    Bakan Yardımcısı Turagay, hem Türkiye tarafı hem de Gürcistan tarafındaki gümrük sahasında incelemelerde bulunarak, Türk ve Gürcü yetkilileri ile tır sürücülerinden bilgi aldı.

    Tırlar gümrükten çıkarken kaçakçılıkla da mücadele ediliyor

    Turagay burada yaptığı açıklamada, “Tır şoförlerimizin uğradıkları bir mağduriyet var. ’Nasıl çözebiliriz?’ diye bunu yerinde müşahede etmek için buradayız. 300 arabanın kuyruk oluşturduğu bir ortamda ben 400 araç çıkarmayı başarabilirsem o zaman bir günden fazla bekleme olmaz. Tabii ki bu arada kaçakçılıkla da mücadele temel görevimiz. Ondan taviz yok.

    Bayram öncesi gümrük kapılarındaki tır kuyrukları eritilecek #3

    Bayram öncesi bu kuyrukları eriteceğiz

    İnşallah bayram öncesi bu kuyrukları eriteceğiz. Sarp’ta da aynı sıkıntı var. Şunun altını çizmek istiyorum, Bakanımız ve hükümetimiz bu konuda çok hassas. Valimiz Hüseyin Öner ile de görüştük, gerekli bilgileri aldık. İnşallah bu sorunu da kısa sürede çözeceğiz” diye konuştu.

    Bayram öncesi gümrük kapılarındaki tır kuyrukları eritilecek #4

    Bayram öncesi gümrük kapılarındaki tır kuyrukları eritilecek #5


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