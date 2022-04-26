Petrol
101.68
-0.47%
Euro
15.81
-0.15%
Dolar
14.79
0.16%
Altın
905.20
0.36%
Borsa
2483
0.41%
Bitcoin
601.356
5.03%
BTXN Coin
20.83
3.94%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 18 C

    Bayram öncesi kritik! 26 Nisan 2020 Salı güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek, tam altın...

    26 Nisan Salı günü gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları merak ediliyor. İşte altın fiyatlarında son durum...
    • Haber Merkezi
    • 26.04.2022 - 11:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bayram öncesi kritik! 26 Nisan 2020 Salı güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek, tam altın...

    Gram ve çeyrek başta olmak üzere altın çeşitlerindeki son fiyatlar, yatırımcıların takibinde.

    Bayram öncesi son günlerde altın alım satım yapacak olanlar, gram ve çeyrek başta olmak üzere günün fiyatlarını inceliyor.

    Altın fiyatlarında rakamlar bugün dalgalı seyir halinde. İniş ve çıkış yaşayan altın güne yükselişle başladı.

    Gram altın bugün 903 liradan işlem görürken çeyrek ise 1491 lira oldu.

    Peki 26 Nisan 2022 Salı günü altın fiyatları ne kadar? İşte güncel rakamlar..

    26 Nisan 2022 güncel altın fiyatları

    Gram altın

    ALIŞ: 903,81

    SATIŞ: 903,99

    Çeyrek altın

    ALIŞ: 1.476,00

    SATIŞ: 1.491,00

    Cumhuriyet altın

    ALIŞ: 5.896,00

    SATIŞ: 5.946,00

    Yarım altın

    ALIŞ: 2.950,00

    SATIŞ: 2.982,00

    Reşat altın

    ALIŞ: 5.928,47

    SATIŞ: 5.978,95

    22 ayar bilezik

    ALIŞ: 826,53

    SATIŞ: 831,83

    Altın ons

    ALIŞ: 1.902,47

    SATIŞ: 1.902,90


    İlginizi Çekebilir

    Kocaeli'de husumetlisini yaralayan avukata 15 yıla kadar hapis talebi
    3. Sayfa

    Kocaeli'de husumetlisini yaralayan avukata 15 yıla kadar hapis talebi

    Kemal Kılıçdaroğlu, cezaevindeki FETÖ’cülere ziyaretini iptal etti
    Gündem

    Kemal Kılıçdaroğlu, cezaevindeki FETÖ’cülere ziyaretini iptal etti

    İki ay içerisinde nasıl kazandığını anlatıyor
    Tesla

    İki ay içerisinde nasıl kazandığını anlatıyor

    Görüş Bildir