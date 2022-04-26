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- Bayram öncesi kritik! 26 Nisan 2020 Salı güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek, tam altın...
Bayram öncesi kritik! 26 Nisan 2020 Salı güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek, tam altın...
26 Nisan Salı günü gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları merak ediliyor. İşte altın fiyatlarında son durum...
- Haber Merkezi
- 26.04.2022 - 11:39
Gram ve çeyrek başta olmak üzere altın çeşitlerindeki son fiyatlar, yatırımcıların takibinde.
Bayram öncesi son günlerde altın alım satım yapacak olanlar, gram ve çeyrek başta olmak üzere günün fiyatlarını inceliyor.
Altın fiyatlarında rakamlar bugün dalgalı seyir halinde. İniş ve çıkış yaşayan altın güne yükselişle başladı.
Gram altın bugün 903 liradan işlem görürken çeyrek ise 1491 lira oldu.
Peki 26 Nisan 2022 Salı günü altın fiyatları ne kadar? İşte güncel rakamlar..
26 Nisan 2022 güncel altın fiyatları
Gram altın
ALIŞ: 903,81
SATIŞ: 903,99
Çeyrek altın
ALIŞ: 1.476,00
SATIŞ: 1.491,00
Cumhuriyet altın
ALIŞ: 5.896,00
SATIŞ: 5.946,00
Yarım altın
ALIŞ: 2.950,00
SATIŞ: 2.982,00
Reşat altın
ALIŞ: 5.928,47
SATIŞ: 5.978,95
22 ayar bilezik
ALIŞ: 826,53
SATIŞ: 831,83
Altın ons
ALIŞ: 1.902,47
SATIŞ: 1.902,90