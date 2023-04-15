Bayram öncesi piyasalarda yoğun veri gündemi olacak Yurt içinde perşembe öğleden sonra piyasalar tatile gireceğinden, tüm haftanın verisi haftanın ilk günlerinde açıklanacak.

AA

Yurt içinde piyasalar, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla perşembe günü öğleden sonra ve cuma tam gün kapalı olacak.

Yurt içinde ise geçen hafta BIST 100 endeksi yüzde 3,42 yükselişle 5.092,88 puandan kapanırken, gelecek hafta gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi ve tüketici güven endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.

Gelecek haftanın gündemi:

Gelecek hafta yurt içinde pazartesi günü uluslararası yatırım pozisyonu ve merkezi yönetim bütçe dengesi, salı günü konut fiyat endeksi, çarşamba günü uluslararası rezervler ve döviz likiditesi, TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi ve tüketici güven endeksi, perşembe günü haftalık para ve banka istatistiklerinin yanı sıra yurt dışı ÜFE verileri takip edilecek.

Bu hafta içinde alınan önemli gelişmeler:

Hafta içinde, TCMB, Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerinin işlem yapmak isteyen bankalarla doğrudan gerçekleştirilebilmesine karar verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), bu hafta, CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi AŞ'nin 108,60 liradan, Graınturk Tarım AŞ'nin 17,60 liradan halka arz başvurusunu onayladı.

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, şubatta 8 milyar 783 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 834 milyon dolar fazla oluştu.

Sanayi üretimi ise deprem felaketinin yaşandığı şubatta aylık yüzde 6 ve yıllık yüzde 8,2 azaldı.

Öte yandan, kısa vadeli dış borç stoku ise şubatta 2022 sonuna göre yüzde 3,1 artarak 153,1 milyar dolara çıktı.

Dolar/TL, haftayı bir önceki haftalık kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 19,3626'dan tamamladı.