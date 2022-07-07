Bayram öncesinde ihtiyaç sahipleri için 223,7 milyon liralık ek kaynak

Kurban Bayramı öncesinden ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 223,7 milyon liralık et kaynak ayrıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olacaklarını bildirdi.

Bakan Yanık, bu amaçla Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin temel gıda gereksinimlerini karşılayabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) 223,7 milyon TL ek kaynak aktardıklarını açıkladı.

Hanelerin gıda ihtiyaçlarının karşılanması için ayni ve nakdi destek veriliyor

İHA'nın haberine göre, aktarılan kaynağın etkin ve hızlı şekilde sahiplerine ulaştırılacağını ifade eden Yanık, ülke genelindeki tüm SYDV’ler aracılığıyla ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen hanelerin gıda ihtiyaçlarının karşılanması için ayni ve nakdi olarak destek verdiklerini belirtti.

"223,7 milyon TL ek kaynak ayrıldı"

Bakan Yanık, şunları söyledi: “Dini bayramlarımız öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin temel gıda gereksinimlerini karşılayabilmesi için yardımda bulunuyoruz. Geçtiğimiz Ramazan ayı öncesinde vatandaşlarımızın gıda ihtiyaçlarının karşılanması için SYDV’lerimize 224 milyon TL kaynak aktarmıştık. Şimdi de Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin temel gıda gereksinimlerini karşılayabilmesi için SYDV’lere yaklaşık 223,7 milyon TL ek kaynak aktardık.”





"Desteklerimizi artırarak vatandaşımıza sunacağız"

İhtiyaç sahibi vatandaşlara sunulan sosyal yardımların nesnel, şeffaf ve hesap verilebilir biçimde gerçekleştiğinin atını çizen Bakan Yanık, “Sosyal yardımlarımızı talep odaklıdan çıkarıp arz odaklı şekle dönüştürdük. Vatandaşlarımız artık bize gelmiyor, biz onlara ulaşıyoruz. Bunu da yaparken hiçbir ayrım gözetmiyoruz. 2002’ den bu yana ürettiğimiz sosyal refahı eşit bir biçimde dağıtmanın mücadelesini veriyoruz. Bu doğrultuda vatandaşlarımızın dönemsel ihtiyaçlarının karşılanması için sosyal yardımlarımızı ve desteklerimizi artırarak vatandaşlarımıza sunacağız.” dedi.