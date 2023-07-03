Bayram, Tekirdağ ekonomisine yaradı Kurban Bayramı tatilinde hava sıcaklıkları artınca, vatandaşlar da sahillere koştu. Tekirdağ'da Bulgar turistler de bölgeye akın edenlerin arasında yer aldı.

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AA

Tekirdağ'da bayram yoğunluğu kentin ekonomisini canlandırdı. Kurban Bayramı sürecince yaşanan yoğunluktan işletmeler tatilcilere ürün yetiştiremedi.

Bayrak tatili bitti ama tatil sezonu devam ediyor.

Tekirdağ, Ganos Dağı eteklerindeki ormanları, mavi bayraklı plajları ve yamaç paraşütü pistleriyle bayram tatili boyunca çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırladı.

Denize girmek isteyenler sahilleri doldurdu

Tatilciler, yeşil ve mavinin buluştuğu Şarköy ilçesindeki 6 mavi bayraklı plajın yanı sıra Marmaraereğlisi ve Süleymanpaşa ilçelerindeki plajlarda denizin tadını çıkardı.

Doğa tutkunları Ganos Dağı eteklerinde

Şehre gelen doğa tutkunları da Ganos Dağı eteklerinde yürüyüş, Uçmakdere'de yamaç paraşütü, Yeniköy'de kamp yaptı.

"İşletmecilerin yüzü güldü"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, bayram tatilindeki yoğunluğun turizm işletmecilerinin yüzünü güldürdüğünü söyledi.

"Bulgar turistler ilgi gösterdi"

Tekirdağ'ın her geçen yıl turizm potansiyelini artırdığını ifade eden Hacıoğlu, bayram doluluğunu şöyle ifade etti:

Bayram tatilinde yazlıkçıların hepsi kente geldi. Sultanköy'den başlayarak Çanakkale'ye kadar olan Marmara kıyısındaki yazlıklar doldu. Bunun dışında bütün oteller, pansiyonlar, bungalov evler yerli ve yabancı turistlerle doldu. Bu bayramda özellikle Bulgar turistler çok ilgi gösterdi. İşletmelerin hepsi yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

"Tekirdağ'da turizm çeşitleri fazla"

Hacıoğlu, kentin birçok turizm çeşidini içinde bulundurduğunu, tatilcilerin kentten keyifli bir şekilde ayrıldığını dile getirdi.

"Günübirlik ziyaret için gelenler oldu"

Günübirlik ziyaret için kente gelenlerin de turizme katkı sağladığını belirten Hacıoğlu, şöyle konuştu:

Yamaç paraşütü, sörf, yelken, yürüyüş rotaları ve gastronomi için çok sayıda ziyaretçi geldi. Neredeyse işletmeler tatilcilere ürün yetiştiremedi diyebiliriz. Bayram tatilinin işletmeler için çok bereketli geçtiğine inanıyorum. Tekirdağ, İstanbul'a yakınlığının avantajını kullanarak deniziyle, doğasıyla, paraşütüyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi. Yazlıkçılar, günübirlikçiler ve otellerde kalanları da hesapladığımızda yaklaşık 2 milyon insan Tekirdağ'ı ziyaret etti, kentin ekonomisine katkıda bulundu.

"İşletmeler çifte bayram kutladı"

Şarköy Yöresi Turizm ve Tanıtım Derneği Başkanı Cüneyt Keresteci ise bayramda işletmecilerin çifte bayram yaşadığını dile getirdi.

Turizm sezonunun çok hareketli başladığını belirten Keresteci, şöyle konuştu: