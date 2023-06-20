Bayramda İstanbul'dan kaçışın maliyeti Kurban Bayramı’na sayılı günler kala İstanbullular tatil için valizlerini hazırladı, yollara koyuldu. Henüz plan aşamasında olanlar da bilet fiyatlarını araştırmaya başladı. Sizler için en sık yolculuk yapılan illere otobüs ve uçak bileti fiyatlarını derledik.

ensonhaber.com Türkiye, 2023 yılına kötü bir başlangıç yaptı. Asrın felaketi, 11 ili etkilese de 85 milyonun yüreği deprem bölgesi için attı. Millet-devlet el ele verdi, yaraları sarmaya çalıştı. Bu zor süreç yeni yeni geride kalırken, kötü anıları biraz olsun unutmak isteyenler 9 günlük Kurban Bayramı tatili için rotalarını oluşturdu. İstanbul'dan kaçışın maliyeti Özellikle nüfus yoğunluğunun olduğu illerin başında gelen İstanbul’da, milyonlarca kişi planın doğrultusunda bilet araştırmaya başladı. Megakent!ten kaçışın maliyeti de merak konusu oldu. İşte İstanbul’dan farklı illere gidişin fiyatları: İstanbul-Edirne= Otobüs: 270 TL İstanbul-Kocaeli= Otobüs: 200 TL İstanbul-Trabzon= Otobüs: 680 TL / Uçak: 3.862 TL İstanbul-Samsun= Otobüs: 650 TL / Uçak: 2.018 TL İstanbul-Artvin= Otobüs: 800 TL / Uçak: 1.175 TL İstanbul-Van= Otobüs: 1.160 TL / Uçak: 2.018 TL İstanbul-Iğdır= Otobüs: 800 TL / Uçak: 2.018 TL İstanbul-Malatya= Otobüs: 650 TL / Uçak: 1.562 TL İstanbul-Ankara= Otobüs: 400 TL / Uçak: 1.175 TL İstanbul-Kayseri= Otobüs: 500 TL / Uçak: 3.862 TL İstanbul-Sivas= Otobüs: 690 TL / Uçak: 1.175 TL İstanbul-Gaziantep= Otobüs: 700 TL/ Uçak: 2.357 TL İstanbul-Diyarbakır= Otobüs: 800 TL / Uçak: 2.018 TL İstanbul-Mardin= Otobüs: 800 TL / Uçak: 2.254 TL İstanbul-Antalya= Otobüs: 650 TL / Uçak: 1.175 TL İstanbul-Adana= Otobüs: 600 TL / Uçak: 2.357 TL İstanbul-Hatay= Otobüs: 600 TL İstanbul-Çanakkale= Otobüs: 400 TL / Uçak: 2.262 TL İstanbul-İzmir= Otobüs: Otobüs: 600 TL / Uçak: 1.175 TL İstanbul-Muğla= Otobüs: 850 TL / Uçak: 2.262 TL