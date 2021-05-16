Bayramda yabancılar, online satışla konut almaya devam etti

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 17 günlük kapanma döneminde faaliyetlerini hız kesmeden sürdüren sektörlerden biri gayrimenkul sektörü oldu.

Yabancıya gayrimenkul satışı gerçekleştiren aracı kurumlar, online satışlar sebebiyle 17 gün boyunca kapılarını açık tuttu.

GAYRİMENKULDE BAYRAM HAVASI YAŞADIK

Yoğunluk karşısında oldukça mutlu olduklarını belirten sektör temsilcilerinden Ali Gökçiler, “Gayrimenkulde bayram havası yaşadık. Yabancılar hız kesmeden yatırıma devam ediyor.” dedi.

“TÜM SATIŞLAR ONLİNE YAPILIYOR”

Gökçiler, “Pandemi pazarlamada da bizleri yenilik yapmaya teşvik etti. Yeni iletişim ve pazarlama modelleriyle bilgisayar üzerinden tüm satış ve rezervasyon işlemlerini yapıyoruz. Online sistemler ile uzaktan tanıtım yapabilme kabiliyetlerimiz arttı. Oluşturduğumuz satış sistemimizi tüm partnerlerimiz ile paylaştık. Bir sistem üzerinden onlarca satış yapılmasını sağladık. Yeni dönem için beklentimiz çok yüksek. Geçtiğimiz yıl kırdığımız gayrimenkul satış rekorunu, bu yıl bir kez daha kıracağız.” dedi.

RAKAMLARLA YABANCILARA KONUT SATIŞI

TÜİK istatistiklerine göre, yabancılara yapılan konut satışları nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 416,1 artarak 4 bin 77 oldu. Satışlar, ilk 4 ayda ise yüzde 19 yükselişle 13 bin 964 adede ulaştı. Ocak-nisan döneminde yabancılara İstanbul'da 7 bin 33 adet konut satılırken, İstanbul'u, 2 bin 743 ile Antalya, 870 ile Ankara, 650 ile Mersin, 383 ile Yalova, 336 ile Bursa ve 243 ile Muğla takip etti. Bu dönemde en çok konutu 2 bin 156 adetle İranlılar aldı. İranlıları, 2 bin 7 adetle Iraklılar, 1.340 ile Ruslar, 929 ile Afganlar, 542 ile Kazaklar, 447 ile Almanlar, 421 ile Yemenliler, 382 ile Azerbaycan vatandaşları, 373 ile Filistinliler, 341 ile ABD vatandaşları ve 332 ile Mısırlılar izledi.