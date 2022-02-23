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- Bazı emniyet camları ithalatına karşı önlem uygulanacak
Bazı emniyet camları ithalatına karşı önlem uygulanacak
- AA
- 23.02.2022 - 09:18
- Güncelleme : 23.02.2022 - 09:36
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, ile birlikte Çin ve İsrail menşeli "temperlenmiş veya lamine edilmiş emniyet camları" ithalatında dampinge karşı önlem uygulamaya geçti.
Bu ürünlere ek vergi getiren İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
DAMPİNG ÖNLEMLERİ ALINACAK
Buna göre, Bakanlık tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde, Çin ve İsrail menşeli "temperlenmiş veya lamine edilmiş emniyet camları"na yüzde 32,05 ile 66,1 arasında, Çin menşeli "kurşuna dayanıklı olanlar" ile İsrail menşeli "kurşuna dayanıklı olanlar" ve "kurşuna dayanıklı düz emniyet camları"na yüzde 10 dampinge karşı kesin önlem uygulanması kararlaştırıldı.
5 YIL BOYUNCA DEVAM EDECEK
Önlem, yürürlük tarihinden itibaren 5 yıl sonra yürürlükten kalkacak.