Bazı eşyaların serbest dolaşıma giriş işlemleri yenilendi

Bazı mobilya, deri ve deriden mamul eşya, ayakkabı ve cep telefonlarının serbest dolaşıma girebileceği gümrük müdürlüklerinin sayısı artırıldı.

Ticaret Bakanlığı’nın Gümrük Genel Tebliği'nde değişiklik yapılmasına dair tebliğlerine göre, Avrupa Birliği (AB) veya Birleşik Krallık menşeli olmayan bazı mobilyaların serbest dolaşıma giriş işlemleri, "Kayseri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü"nden de yapılabilecek.

DERİ MAMÜLLERİNİN SERBEST DOLAŞIMINA NİĞDE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ DE EKLENDİ

AB veya Birleşik Krallık menşeli olmayan işlenmiş deri ve bazı deriden mamul eşyaların serbest dolaşıma giriş işlemleri, daha önce belirlenen gümrük müdürlüklerine ek olarak "Niğde Gümrük Müdürlüğü"nden de gerçekleştirilebilecek.

Ayakkabılara ilişkin işlemler, AB menşeli olması halinde, ATR Dolaşım Belgesi ile getirilip getirilmediğine bakılmaksızın, eşyanın geldiği yetkili gümrük müdürlüğünden yapılabilecek. AB menşeli olmayan ayakkabılarla AB menşeli olmayan ancak ATR Dolaşım Belgesi ile gelen ayakkabıların serbest dolaşıma giriş işlemleri "Niğde Gümrük Müdürlüğü"nden de yürütülebilecek.

CEP TELEFONLARI İÇİN İSTANBUL HAVALİMANI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ'NDE İŞLEM YAPILABİLECEK

Cep telefonlarının serbest dolaşıma giriş işlemleri mevzuatta yer alan gümrük müdürlüklerinin yanı sıra "İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü"nden gerçekleştirilebilecek.